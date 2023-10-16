Завершился гастрольный тур артистов Липецкой государственной филармонии, во время которого мюзикл «Провинциалка» А. Чайковского по пьесе И. Тургенева был показан в Московском международном доме музыки и Концертном зале Мариинского театра в Петербурге.

В рамках празднования 70-летия Липецкой области регион представляет всё лучшее, в том числе и самые успешные творческие проекты. Мюзикл «Провинциалка» — один из них, он более 10 раз с неизменным аншлагом был показан в Липецке, Тамбове, Ельце, Грязях и даже в Петербурге. Средства на гастроли были выделены Правительством Липецкой области.

Первым было выступление в Театральном зале Московского дома музыки. Публика благодарила липчан продолжительными аплодисментами.Композитор Максим Дунаевский, присутствовавший на московской премьере, был приятно удивлён тем, что в ролях — солисты филармонии, и настоятельно рекомендовал показывать этот мюзикл в столице ещё и ещё.

А через день «Провинциалка» блистала уже в Петербурге. В большом Концертном зале Мариинского театра не было свободных мест. По мнению авторов — композитора Александра Чайковского и режиссера-постановщика Виктора Кривоноса, это была лучшая постановка «Провинциалки» и впереди у спектакля — долгая и интересная гастрольная жизнь.«Успех артистов и музыкантов «Униона» — прекрасный пример уровня липецких проектов. Отрадно, что постановку оценили так высоко. Пусть таких работ будет больше с каждым новым концертным сезоном», — отметил губернатор Липецкой области. «Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы представить наш мюзикл на фестивале Юрия Башмета в Сочи, уже получено приглашение от Валерия Гергиева на ещё один, третий, показ в Мариинском, — сообщила директор филармонии Любовь Пличко, — и конечно, он ещё не раз будет поставлен в родном зале «Унион», потому что липчане и гости города просят об этом».