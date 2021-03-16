В феврале 2021 года индекс потребительских цен составил 100,8%, с начала года – 101,4%. Цены на продовольственные товары в феврале текущего года выросли на 1,5%, сообщает пресс-служба Липецкстата.

Среди продовольственных товаров наибольшие темпы роста цен отмечены на плодоовощную продукцию, яйца – на 7%, мясо птицы, муку – на 4, маргарин и маргариновую продукцию, питьевое молоко – на 3, макаронные изделия, кофе, мясо животных – 2, мучные кондитерские изделия – на 1%. Среди овощей и фруктов наибольшее увеличение цен отмечено на овощи – на 17%, картофель – на 3, фрукты и цитрусовые – на 1%, при этом апельсины подешевели на 13%, лимоны – на 8%.

Вместе с тем снизились цены на сахар – на 3%, орехи, свежие грибы, столовую свеклу – на 2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце февраля составила 4063 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом января его стоимость возросла на 1,8% (с начала года – на 3,4%).

Цены на непродовольственные товары в феврале текущего года увеличились на 0,4%.

В группе непродовольственных товаров следует отметить повышение цен на товары садоводства – на 4%, табачные изделия, перевязочные материалы, металлическую посуду, кроссовую обувь, велосипеды и мотоциклы – на 2-3%, чулочно-носочные изделия, мужскую и до-машнюю обувь, газовое моторное топливо, мебель, легковые автомобили, моющие и чистящие средства, спички – на 0,5-1%. Одновременно с этим снизились цены на миксер, блендер – на 3%, микроволновые и бытовые плиты, сухие корма, флеш-накопитель, планшетный компьютер, средства связи – на 1-2%.

Цены и тарифы на услуги в феврале текущего года увеличились на 0,1%.

Среди наблюдаемых видов услуг подорожали услуги страхования, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, ветеринарные услуги, стоимость полета в салоне экономического класса самолета, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 1-3%, услуги парикмахерских, медицинские и экскурсионные услуги – на 0,5-1%.

Каждую Липецкстат собирает данные по 105 позициям, ежемесячно – по 546 товарам и услугам в г. Липецке и г. Ельце.