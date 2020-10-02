На 1 октября в Липецкой области убрали 29% площадей сахарной свеклы

По состоянию на 1 октября в Липецкой области с 28 тысяч гектаров (29%) накопано более 933 тысяч тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность составляет 335,2 ц/га.

Очень высокую урожайность продолжают демонстрировать аграрии Данковского (493,5 ц/га) и Становлянского (474 ц/га) районов.

Переработку свеклы ведут все 6 заводов региона. На 1 октября они переработали более 759 тысяч тонн сахарной свеклы, выработали более 120 тысяч тонн сахара. Сахаристость продолжает расти и уже составляет 20,42 %. Кроме того, Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки около 7 тыс. куб. м сиропа.

«Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.