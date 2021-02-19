В преддверии Дня защитника Отечества Липецкстат рассказал о том, какую долю составляют мужчины в численности населения региона, и как эта пропорция меняется с возрастом.

За 2020 год в Липецкой области родилось около 5 тыс. мальчиков, из них 17 – в день 23 февраля. На начало 2020 года численность мужчин в Липецкой области составляла 521 тыс. человек. Удельный вес сильного пола в общей численности населения области составлял 46% – меньше половины или на 97 тыс. меньше, чем женщин.

Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек (в среднем на 6%). Но уже с 40-летнего возраста начинается численный перевес женщин над мужчинами. При этом в более старших возрастных группах превышение числа женщин составляет от 2 до 4 раз, что объясняется более высокой продолжительностью их жизни.

Соотношение численности женщин и мужчин не в пользу последних, на 1000 лиц мужского пола в области приходится 1187 женщин.

Около двух третей мужчин находятся в трудоспособном возрасте (16-60 лет), каждый седьмой молодой человек в возрасте 16-29 лет, каждый второй – в возрастной группе 30-59 лет. На 100 женщин в трудоспособном возрасте при-ходится 111 мужчин.

Липецкстат подсчитал средний возраст мужского населения, который на начало 2020 года составлял 39 лет, а это на 6 лет моложе женского. Мужчины в селе на 2 года старше мужчин-горожан.

На территории Липецкой области проживают более тысячи мужчин старше 90 лет, из них 19 долгожителей уже перешагнули 100-летний рубеж.

Одновременно наблюдается рост ожидаемой продолжительности жизни у мужчин. За 2019 год она превысила 68 лет, но по-прежнему остается ниже, чем у женщин (78 лет) на 10-11 лет.

За последние 10 лет наиболее часто мужчины вступали в брак в возрасте 25-29 лет (около трети ежегодно), в большинстве данных случаев их невесты были моложе на 5 лет. Стоит отметить, что в 2020 году самыми молодыми же-нихами стали 8 юношей в возрасте 16-17 лет, при этом в возрасте 60 лет и старше – 223 жениха.

Численность мужчин, занятых в экономике, составляет более 50% общего числа занятых. Традиционными сферами деятельности с преобладанием мужского труда являются: обрабатывающие производства; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; транспортировка и хранение; строительство.

В сфере предпринимательства в области насчитывалось почти 17 тыс. мужчин, из них в возрасте 30-49 лет – 62%, 50-59 лет – 19%, молодые люди до 30 лет – 12%. Наиболее привлекательными для предпринимателей являются такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов – 32%; транспортировка и хранение – 27; строительство – 9; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 6, обрабатывающие производства – 5%.

Образовательный уровень мужчин ниже, чем у женщин. В структуре занятого в экономике населения среди работающих мужчин почти одну четвертую часть составляют специалисты с высшим образованием, на долю специалистов со средним профессиональным образованием приходится почти треть работающих мужчин.

На начало 2019 – 2020 учебного года в 32 образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена и 11 вузах с учетом филиалов, обучались 44,3 тыс. студентов, из них более 50% – мужчины.