На 22% больше стали вклады жителей Липецкой области

Вклады жителей Липецкой области составили 328 миллиарда рублей — без учета средств на счетах эскроу. Это на 22% больше, чем год назад, отмечают в липецком отделении Банка России. Данные актуальны на 1 января 2026 года.

Липчане, как и прежде, предпочитали хранить средства в рублях. На долю рублёвых сбережений пришлось 98% от всего объёма вкладов жителей региона, или более 319 миллиардов рублей.

Годовая инфляция сейчас находится в районе 6%. Регулятор ожидает, что она уменьшится до 4-5% в 2026 году. При этом многие банки предлагают по вкладам порядка 15% годовых. В липецком Банке России обращают внимание, что ставки по вкладам при снижении ключевой ставки останутся выше инфляции.

На депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранилось 123 млрд рублей — на 1% больше, чем год назад.