На 30% лучше стал работать мобильный интернет на трассе Хлевное – Тербуны

Мобильный интернет стал лучше на трассе Хлевное – Тербуны, которая соединяет два окружных центра. Между ними находится село Большая Поляна (Тербунский округ), где в январе 2026 года связисты модернизировали базовую станцию. Инженеры дополнительно подключили среднечастотный диапазон, который обеспечивает баланс между хорошим покрытием и высокой скоростью передачи данных.

Скорость мобильного интернета в Большой Поляне выросла примерно на 30% и может достигать 80 Мбит/с. У более чем 500 жителей села стало больше возможностей для удалённой работы, учёбы и ведения бизнеса. Более того, улучшение параметров связи могут заметить жители Тербунов и Хлевного. В двух населённых пунктах проживает порядка 13 тысяч человек. Часть из них ежедневно добирается по трассе на работу и домой. Всего в сутки по дороге проезжает около 5 тысяч машин.

«Трасса Хлевное – Тербуны, протяжённостью в 64 километра, входит в опорную сеть региона. К таким дорогам у нас особое внимание: и в плане ремонта, и в плане сопутствующей инфраструктуры. Сейчас почти 90% трасы приведено в нормативное состояние. Комфорта и безопасности в пути добавит скоростной мобильный интернет – это возможность связаться со службами быстрого реагирования в экстренной ситуации, стабильно работающий навигатор и другие цифровые сервисы», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.