По состоянию на 1 января 2021 года платежных карт в Липецкой области стало больше на 3,5% (1 млн 877 тысяч штук). До 74% (1 млн 386 тысяч штук) увеличилась доля карт, с использованием которых была совершена хотя бы одна операция. Общее количество операций с платежными картами за год возросло на 19% и составило 262 млн, а сумма операций увеличилась на 11%, до 350 млрд рублей.

Липчане отдают предпочтение картам при оплате товаров и услуг – в 2020 году их доля в общем количестве и объеме операций с «пластиком» составила 92% и 48%. Это выше показателей 2019 года на 3% и 5% соответственно. Доля безналичных операций с использованием карт возросла с 25% до 31%.

«Росту безналичных операций способствовало, в том числе, развитие инфраструктуры по приему карт в торговых точках. В Липецкой области в организациях торговли и услуг установлено более 26 тысяч терминалов, что на 33% больше, чем год назад. Общее количество устройств для выполнения операций с платежными картами возросло на 29% и составило почти 29 тысяч штук», – отметила заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Липецк Банка России Галина Бысова.

Инфраструктура обслуживания держателей платежных карт в регионе продолжает развиваться. По вступившим в марте в силу поправкам к закону «О защите прав потребителей», организации и индивидуальные предприниматели (ИП), имеющие выручку от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за предшествующий год более 30 млн рублей, обязаны предоставить покупателям возможность оплатить товары и услуги с помощью карты «Мир». С 1 июля 2021 года возможность оплаты по карте «Мир» должны будут обеспечить организации и ИП, имеющие годовую выручку более 20 млн рублей. Важное условие – наличие в месте оплаты товаров доступа к Интернету, рассказали в отделении Банка России по Липецкой области.