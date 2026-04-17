На 33% вырос турпоток в Липецкую область в 2025 году по сравнению с 2024 годом

В 2025 году турпоток в Липецкую область вырос на 33% по сравнению с показателями 2024 года. Такими данными губернатор Игорь Артамонов поделился в ходе своего отчёта о развитии области.

Одним из локомотивов роста стал Елец — небольшой купеческий городок, который этой зимой установил рекорд по популярности. С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, в период проведения фестиваля «Ёлки Липецкой земли», сюда приехали более 40 000 туристов.

Помимо атмосферного праздника, гостей привлекает уникальная архитектура, богатая история и удобная транспортная доступность — близость к трассе М-4 «Дон» делает Елец обязательной точкой остановки для многих путешественников.

Свою востребованность сохраняют и такие загородные локации, как Кудыкина гора и усадьба Скорняково-Архангельское в Зодонском округе, парк «Аргамач» в Елецком округе.

«Выбрать Липецкую область для путешествия — значит влюбиться в неё. Мы видим, как растёт запрос на семейный, познавательный и экологичный отдых. Люди хотят видеть живую историю, чувствовать заботу и получать качественный сервис. Наша цель — чтобы каждый гость увёз с собой воспоминания тепла и обязательно вернулся за ними вновь», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.