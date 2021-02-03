В УФСИН России по Липецкой области состоялось расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В работе коллегии приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Олег Снежков, прокурор Липецкой области старший советник юстиции Геннадий Анисимов, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Липецкой области старший советник юстиции Александр Ханжин, старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний старший советник юстиции Сергей Юшков, руководящий состав областного УФСИН и подразделений УИС Липецкой области.

Перед собравшимися с докладом о результатах работы уголовно-исполнительной системы за 2020 год выступил начальник УФСИН России по Липецкой области Михаил Мезин, в своем выступлении он озвучил , что в 2020 году оперативная обстановка в учреждениях УИС Липецкой области оставалась стабильной и контролируемой. Не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, а также преступлений, имеющих широкий общественный резонанс.

В учреждениях по состоянию на 01.01.2021 содержалось 4687 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года. В течение 2020 года по учетам филиалов уголовно-исполнительной инспекции прошло 6048 осужденных без изоляции от общества, что на 5,6% меньше в сравнении с 2019 годом.

За 2020 год совершено 48 попыток переброса запрещенных предметов на территорию учреждений, пресечено 11 попыток поступления наркотических средств в исправительные учреждения. В 41 случае граждане, осуществляющие переброс, были задержаны. В отношении 31 – составлены материалы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ, в отношении 10 – материалы направлены по подследственности для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности. По состоянию на 1 января текущего года 25 граждан (более 80%) привлечены к административной ответственности, из них 3 гражданина которые осуществляли переброс повторно. Кроме того, за попытку доставки наркотических средств в исправительные учреждения 3 лица привлечены к уголовной ответственности.

В исправительных учреждениях Липецкой области большое внимание уделяется полезной занятости осужденных: создано и функционирует 65 различных кружков и спортивных секций, в которых задействовано более 2500 осужденных. Проведено 929 культурно-массовых и 1735 спортивных мероприятий.

В 2020 году более 1500 осужденных трудоустроено на оплачиваемые работы в Центрах трудовой адаптации осужденных, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение количества осужденных на оплачиваемых работах ЦТАО стало возможным благодаря проведенной работе по модернизации и развитию производственного сектора УИС Липецкой области. Среднемесячная заработная плата осужденных, трудоустроенных на оплачиваемые работы, за 2020 год увеличилась на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением процента выполнения норм выработки и объема выпускаемой продукции.

В завершение своего выступления Михаил Петрович поблагодарил взаимодействующие структурные органы за активное сотрудничество с Уголовно-исполнительной системой Липецкой области и оказываемую помощь, плодотворно влияющую на развитие системы.

В ходе заседания также выступили приглашенные лица, после чего члены коллегии более подробно обсудили результаты служебной деятельности подразделений охраны, состояние кадровой и воспитательной работы с личным составом и вопросы организации трудовой занятости осужденных.

За достижения высоких результатов в оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности по итогам работы в 2020 году дипломами и почетными грамотами были награждены начальники исправительных учреждений, занявших призовые места, а ряду сотрудников УИС области вручили ведомственные награды и очередные специальные звания.