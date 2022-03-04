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На 7,6% увеличились денежные доходы населения Липецкой области за 2021 год

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Денежные доходы населения за январь-декабрь 2021 года, по предварительным данным, составили 469,6 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 7,1%. В расчете на душу населения денежные доходы за январь-декабрь 2021 года составили 34686 рублей в месяц и увеличились на 7,6% относительно января-декабря 2020 года, сообщает Липецкстат.

Потребительские расходы населения, по предварительным данным, оценивались в 402,1 млрд рублей, что больше на 14,4% уровня января-декабря 2020 года. В расчете на душу населения потребительские расходы составили 29701 рубль в месяц и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 15,0%.

Реальные денежные доходы в январе-декабре 2021 года, по предварительным данным, снизились на 0,7% относительно января-декабря 2020 года.

В структуре денежных расходов традиционно наибольшая часть приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). За январь-декабрь 2021 года на эти цели было израсходовано 85,6% всех доходов. В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов увеличилась на 5,5.

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