На выездном комитете по экономике областного Совета замначальника управления дорог и транспорта Липецкой области Олег Князев рассказал депутатам об изменениях в обслуживании межмуниципальных маршрутов.

В регионе действует 432 регулярных внутриобластных маршрута, которые связывают 90% населенных пунктов Липецкой области. Пассажирский парк насчитывает 1208 единиц. Ежедневно на линию выходят порядка 186 автобусов, а в весенне-летний период – 196.

Автопарк региона постепенно устаревает. Средний возраст техники – 13,2 лет. Что регион предпринимает сегодня в этом направлении, поинтересовался депутат Дмитрий Ларин.

По словам Олега Князева, в регионе этот вопрос держат на контроле. В прошлом году транспортный парк пополнился 35 новыми автобусами общей стоимостью 548 млн рублей. А в 2023 году Липецкая область рассчитывает получить специальный казначейский кредит на закупку ещё 32 автобусов.

Много жалоб поступает депутатам на сокращение тех или иных маршрутов. Так, из села Плавица граждане не могут доехать до Липецка без пересадки, а из села Новочеркутино – до райцентра Добринка. Как пояснил Олег Князев, ранее на маршруты с низким пассажиропотоком выделялись областные субсидии. Но теперь согласно новым требованиям федерального закона Липецкая область перешла на контрактную систему определения перевозчиков. Ряд маршрутов пришлось сократить. Новые конкурсы и аукционы состоятся летом 2023 года. При формировании маршрутов управление дорог и транспорта учтёт пожелания жителей области.

Поинтересовались депутаты и судьбой автостанции «Сокол», закрытие которой обсуждалось несколько лет назад. Как отметил Олег Князев, здание вокзала сегодня находится в ненадлежащем состоянии. Оно принадлежит ОАО «РЖД», и вкладывать деньги в его реконструкцию регион не вправе. Принято решение: построить рядом с ним новое здание вокзала. Средства готов предоставить частный инвестор. Затраты он сможет компенсировать за счёт аренды торговых площадей.

Также замначальника регионального управления дорог и транспорта сообщил об изменениях в работе садоводческих маршрутов.

В 2023 году с апреля по сентябрь автобусы будут выходить в рейсы пять дней в неделю, в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресение. В сентябре и октябре – три дня в неделю, в пятницу, субботу и воскресение, — рассказал Олег Князев.

Областным законом «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» липчанам предоставлено право бесплатного проезда на садоводческих маршрутах. В регионе их 22: по одному – в Грязях и Лебедяни, 13 – в Липецке, 7 – пригородных, следующих из Липецка и Ельца.