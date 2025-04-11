На борьбу с наркоманией

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Первое в этом году заседание антинаркотической комиссии проведено в администрации района под председательством заместителя руководителя муниципалитета Олега Малыхина. В нем приняли участие представители отделов образования, полиции, медицины, органов системы профилактики, главы сельских поселений, депутаты.

Были заслушаны доклады о наркоситуации, итогах проведения социально-психологического тестирования в школах, состоянии преступности среди несовершеннолетних.

Члены комиссии решили проводить систематические рейды в местах сбора молодежи с участием полицейских, педагогов, глав сельских поселений, активнее подключать к этой работе родителей.

«Всем заинтересованным органам власти, а также представителям гражданского общества необходимо активизировать профилактическую работу с молодежью для сохранения здоровья подрастающего поколения, воспитания у юношей и девушек стремления к здоровому образу жизни», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.