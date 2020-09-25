На бульваре Сорокина в Липецке заменили опоры освещения

На бульваре Сорокина в областном центре заменили опоры освещения. Работы провели специалисты «Липецкгорсвет» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Все 30 опор выполнены в стиле Петровской эпохи. Их выбрали не случайно – они поддерживают единую концепцию территории. Такие же фонари уже установлены на улице Ленина.

На каждой опоре по два энергосберегающих светодиодных светильника. Таким образом, теперь участок от Дома Мастера до детского парка «Сказка» в темное время суток будут освещать 60 ярких огней. Их Липецку подарил предприниматель Юрий Ронжин из сибирского города Тобольска. В областном центре прошло его детство и молодость, учился в школе №17 и окончил Липецкий государственный технический университет.

– Липецк я считаю своим родным городом. Мне приятно от того, что я могу сделать его комфортнее не только для близких мне людей, но и для всех липчан, – поделился он.

Фонари, которые прежде освещали бульвар Сорокина, установят в других районах Липецка. Вопрос об их монтаже сейчас прорабатывается городским департаментом дорожного хозяйства и благоустройства.