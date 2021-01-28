711 сообщений из соцсетей поступило в ЦУР Липецкой области за минувшую неделю.

Лидер – социальная сфера. По этой тематике жители региона оставили 342 вопроса. Больше всего интересует порядок и сроки получения льгот. Кроме того, пользователи соцсетей вносят конструктивные предложения по созданию доступной среды для инвалидов.

В топ-5 актуальных тем для жителей региона дорожная тематика – 207 сообщений.

Третье место – жалобы на благоустройство, их 127.

Вопросы ЖКХ традиционно популярны. Их поднимали в соцсетях более 70 раз.

Жаловались жители региона на нехватку или неудовлетворительное состояние общественного транспорта – 45 сообщений. Из них половина – это сигналы о нарушении графика движения автобусов. Обращают внимание липчане также на благоустройство остановочных павильонов.

Коррективы в недельную статистику внес прошедший снегопад. Большинство «коммунальных обращений» по очистке дорог и тротуаров от снега и наледи, а также аварийным ситуациям. Кроме того, жители региона вносят предложения по ремонту, реконструкции и строительству новых дорог; просят организовать пешеходные переходы или установить светофоры на опасных участках дорог.

Все жалобы ЦУР региона проанализировал и передал в работу. Большинство пользователей получили подробные разъяснения, часть проблем была успешна решена, часть в работе и на контроле.

Напоминаем, жители районов могут оставлять свои жалобы или предложения по любым темам, в том числе и на некачественную уборку снега, в официальных сообществах своих районов, аккаунтах глав и их официальных представителей районов. Все они зарегистрированы в популярной соцсети «Инстаграм».

Жители Липецкой области также могут оставить заявку в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48.