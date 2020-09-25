На что потратят 535 миллионов рублей? Липецкая область получила дополнительные средства на ремонт дорог в рамках нацпроекта

Липецкая область получила дополнительный транш в 535 миллионов рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заместителю председателя Правительства России Марату Хуснуллину удалось доказать необходимость переноса части денежных средств, предусмотренных на нацпроект, с 2021 на 2020 год. В результате регионам выделили дополнительные деньги для ускорения его реализации – в первую очередь тем, кто успешно справляется с задачами этого года.

В этом списке – и Липецкая область. Дополнительные полмиллиарда рублей распределили следующим образом:

200 млн пойдут на Восточный обход промышленной зоны Липецка, на эти деньги подрядчик сможет досрочно начать третий этап работ – строительство участка дороги со стороны грязинской трассы.

Еще 335 миллионов направят на дорожные ремонты:

в Липецком районе отремонтируют 13-километровую автодорогу Васильевка – Боринское (100 млн р).

В областном центре приведут в порядок часть улицы Терешковой – от ж/д вокзала до пересечения с улицей Космонавтов,

улицу Берзина – от площади Космонавтов до ул. Водопьянова,

кольцо на ул. Циолковского,

проезд Строителей и ул. Металлургов;

Кроме того, 6 млн потратят на дорожные знаки, ограждения и разметку для обеспечения большей безопасности на улицах Плеханова, Меркулова, Неделина, Стаханова, Папина, Кривенкова Студёновской и Краснозаводской.

12 миллионов направлены на ремонт почти 4 км тротуаров по ул. Хлебозаводской в г. Грязи

«За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.