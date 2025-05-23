На День пионерии – в Москву

19 мая, на День пионерии, я была приглашена на встречу в город-герой Москву, в Колонный зал Дома Союзов.

Встреча была посвящена предстоящему 100-летию Международного детского центра «Артек». Мне посчастливилось работать в этом чудесном лагере вожатой в 1982 году. В Колонном зале Дома Союзов собрались артековцы разных поколений из столицы нашей Родины и различных регионов страны.

Присутствие на столь значимом для меня событии стало подарком судьбы. Встреча с друзьями, трехчасовая концертная программа, в которой приняли участие известные исполнители и лучшие детские коллективы РФ, новые знакомства навсегда останутся в моем сердце.

Я до сих пор верна артековскому духу и традициям, артековской дружбе, единству и сплочённости.

Артековец сегодня — артековец всегда!

Тамара ШИГИНА, главный редактор «Добринских вестей».