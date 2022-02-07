Как сообщили в городском департаменте образования Липецка, по данным на понедельник, 7 февраля, 7142 ученика из 272 классов осваивают программу в удалённом режиме, 38 школ полностью переведены на дистанционное обучение, ещё в 5 – каникулы.

На больничном находятся порядка 10,5 тысяч детей, это 17,8% от общего числа учеников, и 510 учителей, или 16,8% педагогического состава. В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.

Напомним, что дистанционное обучение – временная мера, которая по распоряжению главного санитарного врача региона вводится в коллективах, где число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

Стоит отметить, что родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу.

В департаменте образования обращают внимание родителей, что при первых признаках заболевания ребенка не стоит вести на занятия, его необходимо показать врачу.