На дорогах Добринского района усилят контроль за пьяными водителями

С 17 по 19 июля на территории Добринского района пройдет профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, как алкогольного, так и наркотического.

По словам старшего инспектора ГИБДД, старшего лейтенанта полиции Сергея Жигулина, в течение этого периода сотрудники ДПС будут проводить массовые проверки водителей.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.