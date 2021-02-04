Сотрудники муниципального управления благоустройства возобновили работы по ямочному ремонту проезжих частей областного центра. С начала года литым асфальтобетоном отремонтировали более 1700 квадратных метров городских дорог Липецка. На это ушло 215 тонн литого асфальтобетона, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Как известно, приводить в нормативное состояние дороги зимой можно только с помощью литой асфальтобетонной смеси, температура которой – до 220 градусов.

– Это временное решение, которое позволяет предотвратить аварийные ситуации. Сегодня оно просто необходимо – после морозов и резких оттепелей покрытие многих дорог нуждается в экстренном ремонте, – отметил начальник управления Алексей Романчукевич.

Ежедневно сотрудники управления устраняют от 200 до 400 квадратных метром ям. В первую очередь латки ставят в тех местах, где наиболее вероятны ДТП. Технология позволяет укладывать горячую смесь даже на мокрые участки, однако по возможности воду с ремонтируемых объектов стараются откачивать, а поверхность продувать, чтобы, в том числе убрать мусор. Вчера, 3 февраля, специалисты работали на улицах Студёновской, Катукова и Московской. В планах на сегодня – улицы 50 лет НЛМК и Неделина.

– Литой асфальт застывает быстро – смесь затвердевает в течение пяти минут, после чего по участку можно открывать движение транспорта, – поясняют специалисты.

До конца недели сотрудники управления планируют привести в порядок дороги в районах Сокол и Опытной, а также в центре города.