На трассе Липецк – Чаплыгин развернуты работы по ликвидации аварийных ям. Эта автодорога – одна из самых загруженных в области. К сожалению, строилась она давно, и не была рассчитана на нагрузку от современных тяжелых грузовиков. Многие участки не ремонтировались серьезно по 10-15 лет. А минувшая зима усугубила ситуацию.

– Эта зима была очень каверзной, многократные переходы через ноль – от сильного мороза до оттепели и обратно, плюс ледяные дожди – такие качели сильно разрушили дорожное полотно, – говорит Евгений Мартынов, директора Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр». – Я бы сказал, что выбоин после зимы в этом году раза в полтора больше, чем обычно. Сейчас на трассе Липецк- Чаплыгин работает 5 бригад, но, к сожалению, фронт работ такой, что мы физически не успеваем закрыть все ямы моментально, нужно время. Материалы есть, люди есть, мы работаем ежедневно, нам самим неприятно, что на наших дорогах столько ям, стараемся справиться.

За смену 1 бригада успевает «закрыть» 25-30 м2 повреждений дорожного полотна. Аварийный ремонт ведут с помощью литого асфальта – это жидкая смесь из дробленого асфальта и битума.

Ее готовят порционно в рециклере и тут же выливают в подготовленную яму. Края выбоины сначала выравнивают фрезой, а потом насосом удаляют оттуда лишнюю воду и мусор. Остатки влаги мгновенно выпариваются: температура смеси – около 180 градусов, она еще некоторое время продолжает кипеть на дороге. На застывание уходит около 40 минут. Никакой другой вид ремонта невозможен до прекращения заморозков.

С наступлением тепла на всем протяжении трассы начнется ямочный ремонт с использованием обычной асфальтобетонной смеси. Эта работа будет идти весь сезон по мере появления новых неровностей. Но кардинально решить проблему на несколько лет можно только с помощью замены дорожного покрытия. Такой ремонт будет выполнен в этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 9- километровом отрезке трассы Липецк – Чаплыгин примерно от Никольского до Богородицкого. А всего в области в этом сезоне в рамках нацпроекта отремонтируют 430 км региональных дорог.

Аварийный ремонт сейчас идет во всех районах области силами 17-ти бригад. Сеть региональных дорог составляет 5 500 км, на ликвидацию последствий непростой зимы дорожникам нужно время.