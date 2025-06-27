На дуровской дороге…

Уже несколько дней подряд работники Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр» ведут укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге ст. Хворостянка— Дурово-Средняя Матренка. Почти тринадцатикилометровая по всей протяженности дорога была в удручающем состоянии. И жители села Дурово, и среднематренцы жаловались на плохое состояние дорожного полотна. Проехать на автомобиле по ней было проблематично, а по сути — нельзя. Ямочный ремонт уже не давал ожидаемого эффекта.

Теперь автомобилисты перестанут рисковать подвеской своих железных коней, а еще своим здоровьем и безопасностью.

Работы по ремонту этой дороги стартовали еще 26 мая. Добринские дорожники начали подготовительные работы. По словам руководителя Добринского участка Сергея Гаршина, перед укладкой асфальтобетона они убрали мешающие проезду техники древесную растительность и кустарники, щебенкой восстановили кромку почти по всей 13-километровой длине дороги. Механическим способом очистили дорожное покрытие, нанесли битумную эмульсию. Асфальт на гранитной основе привозят на место работ из Усмани. В день дорожники вырабатывают примерно по 500 тонн горячей асфальтобетонной смеси. Им предстоит сделать 6 посадочных площадок, из которых 3 будут с автопавильонами, оборудовать 33 съезда, укрепить щебнем обочину. Финишный слой после укладки будет составлять 6 сантиметров. Точное окончание сроков работ дорожники не называют. Все зависит от погоды.