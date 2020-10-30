На двух перекрёстках Липецка скорректируют работу сфетофоров

Сотрудники городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства совместно с «Липецкгорсветом» внесли корректировки в работу светофорного объекта, расположенного на пересечении улицы Механизаторов и проспекта Победы. Как пояснили в ведомстве, после изменения схемы движения на проспекте, когда по магистрали был открыт проезд для легкового транспорта, на выезде с Механизаторов стали образовываться заторы.

– Мы и сами отслеживали ситуацию, и получали обратную связь от липчан. Было принято решение увеличить продолжительность горения зелёного сигнала для водителей. На данный момент мы мониторим ситуацию в часы пик, – рассказали в департаменте.

В настоящее время прорабатывается вопрос о подключении светофорных объектов на проспекте Победы в единую сеть, после чего их работа будет оптимизирована.

Еще один сложный дорожный момент призвана изменить корректировка работы светофоров на перекрёстке Первомайская — Горького. Раньше разрешающий сигнал загорался одновременно для тех, кто едет по улице Горького в обоих направлениях. После того, как специалисты отрегулируют работу светофорных объектов, потоки будут разделены, и автомобилисты смогут поворачивать налево на улицу Первомайскую без пересечения встречного потока.

Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2020 года будет установлен светофорный объект на перекрёстке Ленина — Гагарина — Студёновская. По данным дорожников, участок довольно сложный, нередко здесь происходят ДТП, поэтому возникла острая необходимость в постоянной регулировке. На пересечении дорог появятся «умные» светофоры, управление которыми будет возможно из Центра организации дорожного движения.