На экскурсию – в “Гелиос”

С самого первого дня открытия в нашем учебном заведении профориентационного класса естественно-научной направленности «Ветеринарная медицина — от простых методов до современных технологий» его наставником стал генеральный директор ООО «Гелиос» Г.Н. Крутских. Он помогал нам в создании современной школьной лаборатории, его хозяйство является своеобразным опытным полигоном для юных технологов. И когда в лицее появился агротехнологический класс, Геннадий Николаевич тоже предложил нам сотрудничество.

С тех пор он и сам бывает на занятиях в агроклассе, но чаще всего приглашает ребят к себе, чтобы те воочию увидели, как выращивается сельхозпродукция, какая современная техника используется для этого.

Вот и на этот раз руководитель «Гелиоса» пригласил семиклассников на экскурсию, чтобы рассказать им об инновационной технологии приготовления жидких удобрений.

Примечательно, что в этом хозяйстве работает настоящий минизавод от группы NAGRO — российской компании, специализирующейся на производстве оборудования для сельского хозяйства, разработке технологий в сфере растениеводства.

Профессиональный экскурс проводил сам хозяин — Г.Н. Крутских.

Вначале показал учащимся склады, где хранятся базовые минеральные компоненты для приготовления жидких удобрений. Помещения впечатлили ребят своими масштабами: ведь в них только на момент экскурсии находилось 400 тонн компонентов! А, вообще, здесь хранится и по тысячи, и более чем по тысячи тонн составляющих веществ.

Но самое интересное ребят ожидало, когда они оказались на технологической площадке, где непосредственно готовится жидкое минеральное удобрение КАС-32. Весь процесс автоматизирован и компьютеризирован. Вместе с оператором ребята могли наблюдать его на мониторе от начала до конца.

А Геннадий Николаевич делал подробные пояснения к происходящему. Много интересного узнали лицеисты. Во-первых, руководитель хозяйства пояснил ребятам, что пуск данного минизавода — это не блажь и не прихоть, а основательно просчитанный шаг, который приносит ежегодную немалую экономию. Ведь купить жидкие удобрения сегодня — дорогое удовольствие, а без них не получишь хорошего урожая. «Гелиос» же, единожды потратившись на приобретение необходимого оборудования, теперь имеет немалую экономию: ведь приобрести компоненты для будущего КАС-32 (к примеру) в разы дешевле, чем закупить готовое удобрение. Во-вторых, имея такое производство, специалисты на месте устанавливают необходимую дозировку компонентов, учитывая климатические условия региона, состав почвы, потребность тех или иных культур в каждом конкретном удобрении. А в-третьих, школьники почерпнули новые знания в агротехнике: Г.Н. Крутских рассказал им о методике внекорневого внесения жидких минеральных удобрений, то есть питания растения с листа, при котором микроэлементы усваиваются в 10 (!) раз эффективнее, чем при внесении в грунт.

Но главное, что руководитель сумел донести до юных аграриев, — это мысль о том, как важно любить труд земледельца, если ты выбрал именно эту стезю, с уважением и пониманием относиться к земле-матушке.

Алла КЛИМЕНТОВА,

руководитель агрокласса лицея №1 п. Добринка.

Фото автора.