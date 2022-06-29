Капитальный ремонт многоквартирных домов на ул. Коммунаров – в самом разгаре. К работам приступили в 12 из 16 запланированных многоэтажек.

Так, в доме № 53 строители уже начали монтаж декоративных элементов и нанесение декоративной штукатурки. Многоэтажка будет украшена пилястрами, филенками и наличниками с замковыми камнями, что присуще советскому классицизму 50-60 гг. прошлого века. Причем оформление можно будет увидеть и в темное время суток, так как на фасаде запланирована архитектурная подсветка. Те же решения применят ко всем 16-ти домам. Кроме того, многоэтажки будут в единой цветовой стилистике. Колористическое решение определено на заседании Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Липецкой области.

Благодаря тому, что на объекте трудятся несколько подрядных организаций, работы выполняются практически на всех домах одновременно. В десяти многоэтажках в данный момент обновляют фасады, в семи – производится замена крыши.

«Капитальный ремонт домов на улице Коммунаров идет согласно графику. В большинстве из них завершены демонтажные работы, подрядные организации приступили к оштукатуриванию фасадов и монтажу стропильных систем на крышах. Специалисты ФКР Липецкой области еженедельно выезжают на данные объекты с целью контроля соблюдения сроков и качества выполнения», – прокомментировал заместитель генерального директора по капитальному ремонту ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.

Параллельно прорабатывается вопрос по приведению к единому стилю вывесок и входных групп с владельцами нежилых помещений.

Напомним, в 2022 году фасады 16 многоквартирных домов на ул. Коммунаров капитально отремонтируют по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в рамках программы обновления города «Елец 2.0». Работы планируется завершить до сентября.