На фасаде липецкой многоэтажки появилось граффити в честь 30-летия МЧС

На фасаде многоэтажного дома №1 по улице Теперика в Липецке появился рисунок, изображающий трудовые будни спасателей: пожарный, который выносит на руках ребёнка, спецтехника управления и специалисты МЧС.

Как сообщили в пресс-службе города, двое художников работали над созданием тридцатиметрового граффити чуть меньше месяца.

– Сложнее всего рисовать на верхних этажах дома – здесь обычно дует сильный ветер. Наносить аэрозольную краску можно только в сухую погоду до небольших холодов. Поэтому время выступало в качестве стимулятора к работе, ведь уже зима, – рассказывают мастера.

Выполнять работу взялись граффитисты под руководством Тимура Молотова. Как известно, эти же ребята ранее изобразили самолёты на здании в районе Центрального рынка, создали картину «Спасибо врачам» на фасаде многоэтажки напротив областной клинической больницы, а также украсили здание Ростелекома.

– Прототипом образа спасателя с ребёнком на руках, изображённого на граффити, стал наш сотрудник, который в 2018 году спас пятилетнюю девочку из пожара, вспыхнувшего в многоэтажке на улице Космонавтов. Его фотографии с того февральского дня мы показали художникам. Они остались под сильным впечатлением от истории. В тот день пожарные спасли жизнь маленькой девочке и её отцу, а также эвакуировали 22 человека, – поясняют в пресс-службе липецкого управления МЧС.