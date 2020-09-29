На фасаде липецкой пятиэтажки появилось граффити с изображением Михаила Водопьянова

В многоквартирном доме 27 на проспекте Победы художники завершили работу над граффити с изображением Михаила Водопьянова. На открытие приехала внучка выдающегося лётчика Мария Юрьевна Водопьянова.

Этот дом выбран неслучайно. В пятиэтажке 1971 года постройки, где живут 307 человек, в этом году проходит комплексный капитальный ремонт. Кроме того, 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Советский летчик и участник спасения экипажа парохода «Челюскин» Михаил Водопьянов – наш земляк.

Для спасения людей, оказавшихся в сложнейших условиях Крайнего Севера, Водопьянов совершил сложнейший перелет длиной почти 6500 км из Хабаровска в Ванкарем. В лагере челюскинцев он побывал трижды, и вывез оттуда 10 человек. Знаменитый лётчик – один из первых Героев Советского Союза.

Автором арт-проекта стала победитель конкурса детского рисунка, ежегодно проводимого фондом капитального ремонта, Софья Сметанина. Это граффити стало вторым в рамках акции по нанесению монументальных настенных изображений, организованной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта. Она проводится в честь 75-летия Победы.

Над изображением великого летчика работала команда Тимура Молотова, которая создала уже серию арт-проектов в Липецке. Высота картины – 12 метров. Работа заняла три дня. Последние штрихи художники нанесли в понедельник, 28 сентября. С помощью проектора рисунок отобразили на стене, чтобы нанести эскиз. Затем покрыли краской. На картину ушло 35 баллончиков краски.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает Игорь Артамонов.