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Сухая жаркая погода благоволит добринским аграриям, и они торопятся завершить жатву, не допуская при этом потерь выращенного урожая. А он, с учетом весенних заморозков, повлекших за собой пересев некоторых площадей, тем не менее выращен хороший.

По данным отдела сельского хозяйства администрации Добринского района на утро вторника почти все сельхозпредприятия различных форм собственности вышли на финишную прямую.

Остаются лишь небольшие «клочки» тех полей, где зерновые пересевались.

Результаты таковы: обмолочено 43746 гектаров из 48455 отведенных под зерновые культуры. Это составляет 90 процентов всего зернового клина. Получено 157000 тонн зерна. Средняя урожайность достигла 35,9 центнера с гектара.

Поля озимой пшеницы убраны на площади в 21300 гектаров из 22189 (96 процентов). Намолочено 79200 тонн зерна при средней урожайности 37,2 центнера с гектара.

Ячмень дает на круг 34,4 центнера. Из 18182 гектаров убрано 16137 гектаров, что составляет 89 процентов.