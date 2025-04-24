На фронте тем более дорого яичко к светлому дню

Паршиновские женщины-волонтёры собрали домашние куриные яйца, покрасили их перед Пасхой и отправили бойцам на передовую и раненым в госпитали, чтобы и они почувствовали радость Праздника Праздников.

— Это мы от души делаем не первый раз, — рассказывает Татьяна Андреевна Чиркова, заведующая местной почтой, через стенку с местом работы которой находится своеобразный штаб по сбору гуманитарной помощи и плетению сетей. — Красим яйца в луковой шелухе и варим несколько часов, чтоб сохранились подольше и были душистыми. Хочется, чтобы наши защитники на фронте и раненые бойцы во время лечения тоже с хорошим настроением встретили Светлое Христово Воскресение и знали, что дома о них помнят. Например, в прошлом году мы также отправляли две с половиной сотни яиц.

Яйца — вроде по деревенским меркам обычная еда, но в то же время непростая в плане доставки, ведь их надо сохранить без повреждений.

Да и крашеные яички, как известно, дороги к Светлому дню. Свою продукцию селянки отправляют в областную группу «Мы вместе», уже оттуда гостинцы развозят по 6 госпиталям и солдатам в 344-й полк, где служат земляки.

В этом году к торжеству собрали 500 штук. Кроме того, паршиновские женщины постоянно получают заказы на плетение маскировочных сетей.

Так, в Вербное Воскресение они уже отослали 5 штук, сделав их до того за два дня.

Ещё шесть вместе с яйцами и гостинцами отправили на пасхальной неделе.

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркивает, что в регионе живет “много активных, неравнодушных людей, которые хотят изменить мир, сделать его лучше для всех. И делают это бескорыстно, волонтерские акции и проекты поднимают и других людей на добрые дела”.

“Волонтеры также помогают собирать и сортировать посылки для солдат, грузить помощь, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети и помогают родственникам мобилизованных в бытовых вопросах”, – отмечает Игорь Артамонов