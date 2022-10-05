В связи с частичной мобилизацией на портале Госуслуг запущено два новых сервиса. Один из них разработан для добровольцев, второй — для тех, кого призвали по ошибке.

Подробнее о новых возможностях на «Госуслугах» рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По поручению председателя Правительства Михаила Мишустина на портале госуслуг в кратчайшие сроки были разработаны, оттестированы вместе с субъектами, Министерством обороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации.

Первый — «Стать добровольцем» — для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции.

С момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно быстро оформить, нажав на баннер «Стать добровольцем» или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник.

В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы, далее заполнить анкету со своими личными данными, большинство из них подгружаются автоматически.

На карте нужно выбрать военкомат, в который удобно обратиться, и отправить заявку. В течение двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

Сервис был запущен в тестовом режиме в эти выходные. Через него уже подано около 2 тысяч заявок от добровольцев.

Президентом также поставлена задача реагировать на каждый сигнал от граждан, которые были ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации. На портале госуслуг запущен специализированный сервис для обжалования таких решений. Ранее такие обращения поступали через универсальную форму обращений на ЕПГУ.

На портале необходимо найти баннер «Обжаловать решение о мобилизации» или перейти в этот раздел с помощью цифрового помощника. Далее нужно указать, за кого подается заявление. Подать заявление может сам мобилизованный или его родственник.

В открывшейся форме нужно выбрать из списка основание для отсрочки. Личные данные подгружаются автоматически, их необходимо подтвердить. Необходимо загрузить фото или скан повестки и заполнить данные о военном билете, а также представить документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Жалоба будет автоматически и в кратчайшие сроки передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу госуслуг. Решение по каждому заявлению будет отслеживаться и контролироваться. Информация будет докладываться руководству страны.