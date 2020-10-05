На химическом предприятии в Липецкой области произошло ЧП

В цеху предприятия “Энергия” в Ельце произошло возгорание. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

АО “Энергия” занимается разработкой и производством химических источников тока.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 5 октября, в 12 часов 45 минут. К месту вызова выехали несколько подразделений спасателей. По прибытии они не обнаружили горения, дальнейшая информация уточняется.

– Работа цеха, где произошел взрыв, приостановлена, – приводит ТАСС слова главного инженера АО “Энергия” Геннадия Самсонова. – Причина взрыва на данный момент неизвестна. Инцидент произошел в цеху по производству специзделий. Работа в нем в настоящий момент приостановлена, остальные подразделения предприятия работают в обычном режиме. Экологической угрозы нет. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована на скорой, у нее ожоги”, – сказал главный инженер предприятия.