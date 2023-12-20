Многолюдно было в доме Александры Васильевны в минувшие выходные. В этот день хозяйке исполнилось ни много,

ни мало, а 90 лет. Согласитесь — уникальная дата. Далеко не каждый достигает столь солидного жизненного рубежа. А вот Александре Васильевне повезло. Она, к счастью, и по сей день — на своих ножках (правда, не без помощи ходунков), в здравом рассудке, в окружении дорогих сердцу людей.

Ничего необычного в судьбе этой женщины нет. Молоденькой девчонкой вышла замуж за бравого добринского парня Ивана Тарасова (сама она родом из Новопетровки). К этому времени она уже получила специальность маляра-штукатура.

А познакомились молодые люди, как это часто бывает, случайно — на свадьбе у Шурочкиной двоюродной сестры. Сразу приглянулись друг другу.

В своей семье Иван был старшим. По сути являлся хозяином: отец погиб на войне, на старшего брата Александра — бравого офицера, тоже в 43-м пришла похоронка. Так что Иван с ранних лет был главной опорой матери. Данный факт не мог не отразиться на характере парня. Вырос он надежным, ответственным, уверенным в себе мужчиной. Это и привлекло Шурочку больше всего. Она сразу поняла — рядом с этим надежным человеком будет как за каменной стеной.

К моменту женитьбы молодых Иван с матерью жили вдвоем: один его брат служил в армии, другой — учился в Липецке.

Александра пришла в дом Тарасовых желанной невесткой. Была она трудолюбивой, за любое дело с охотой бралась, всё могла: и скотину управить (хозяйство Тарасовы держали немалое — корову, телят, поросят, про птицу и речи не вели: ее было несчетное множество), и огород обиходить, и по дому похлопотать. Свекровь не могла нарадоваться на сноху.

В этой семье уважали труд. Так исстари повелось. Свекровь сама с ранних лет трудилась не покладая рук. Недаром в период великих репрессий — в тридцатых годах прошлого века — ее близкие были раскулачены, некоторые высланы в Казахстан, где, кстати, и поныне проживают их потомки. Раскулачены несправедливо. Об этом свекровь Александры не раз говорила с горечью:

— Весь наш род сызмальства сам себя кормил: и хлеб растили, и скотину держали. Голода не знали. За что же нас кулачить-то было? Никого мы не обокрали. Всё, что имели, своим трудом добыли…

Потому хлопотливая молодая невестка очень ко двору пришлась семье Тарасовых.

Жили в мире и ладу. Иван шоферил, а Александра с удовольствием выполняла всевозможные строительные работы: штукатурила, красила, клеила…

— В Добринке столько домов мною отделано! — вспоминает юбилярша. — Никому не отказывала, если обращались с просьбой помочь отремонтировать жилище.

Они с Иваном и свой дом отстроили на месте родительского. Труда вложили в него много, но получился он отменный!

Четверых детей нажили. Все — ребята.

Правда, супруг Иван Иванович пожил не столь долго, как хотелось бы. Осталась Александра Васильевна коротать свой век одна.

Но сыновья, снохи, многочисленные внуки и правнуки частенько навещают этот гостеприимный дом.

Вот и на 90-летний юбилей собрались. Правда, обильный снегопад, заваливший весь наш регион (и не только наш), внес свои коррективы: не все смогли попасть на юбилейное застолье. Тем не менее за праздничным столом было шумно и весело.

Виновница торжества светилась от счастья…

Но и без ноток печали не обошлось. Пожалела Александра Васильевна о том, что не дожил до этих дней ее Иван, не порадовался счастливой дружной семье.

Шуточное ли дело — она насчитывает уже 15 человек. Одних правнуков четверо.

К общей печали, не было за праздничным столом и одного сыночка — Николая, тоже покинувшего этот мир несколько лет тому назад. Но остались его дети и внуки — правнуки Александры Васильевны.

А еще трое её сыновей живут и здравствуют. Один из них — Вячеслав, проживает с семьей в Грязях, Юрий и Леонид — в Добринке. У каждого своя интересная жизненная история, своя судьба, не похожая на другие.

К примеру, Леонид (младший из братьев) всю свою жизнь прожил в родительском доме. Так сложилось, что ему пришлось самостоятельно, без супруги, растить двоих сыновей-близняшек. Выдюжил, справился. Конечно, не без помощи Александры Васильевны. Сейчас оба парня уже взрослые, самостоятельные. Оба работают. Ни отца, ни бабушку не забывают, конечно.

А на долю Юрия выпало свое нелегкое испытание — он принимал участие в ликвидации чернобыльской аварии, получил инвалидность.

За каждого у Александры Васильевны болит сердце, за каждого она просит у Бога здоровья и терпенья.

— Наша баба Шура — удивительная женщина, — говорит одна из многочисленных ее родственниц Валентина Дмитриевна Бурлакова. — Всем она желает добра, за всех она молится. Главное — не только за близких. На днях спрашивает у меня: «Валь, скажи, когда Михал Тихонычу 40 дней будет? Я за него почитаю». А Михаил Тихонович когда-то вместе с ее мужем работал. Совершенно чужой ей человек.

Вот такая она — юбилярша Александра Васильевна Тарасова. Одна из тех многочисленных российских женщин, которые спокойно, без лишней суеты проживают свою не всегда легкую жизнь, не жалуясь на трудности, лишения, невзгоды. Растят детей, балуют внуков, обожают правнуков. И бесконечно благодарят Господа, что даровал он им такую великолепную жизнь.

На таких женщинах и держится наша Россия-матушка.