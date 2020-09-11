На какую еще выплату могут рассчитывать родители, если ребенку исполнилось 3 года с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно?

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Липецкой области работает телефон «горячей линии» – 42-92-15, на который с вопросами обращаются жители области. Публикуем ответ на наиболее часто задаваемый в последнее время вопрос.

? Моему ребенку три года исполняется 14 сентября этого года. Мы уже получили выплаты по 5 тысяч за три месяца и 10 тысяч в июле. Слышали, что можно подать еще одно заявление на июньские 10 тысяч. Так ли это?

В соответствии с Указом Президента семьи с детьми от 0 до 3 лет имеют право на получение по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь, а также на дополнительную выплату в июле – 10 тысяч рублей.

В случае достижения ребенком возраста 3 лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно семьи с детьми помимо выплат указанных выше, имеют право на получение единовременно еще 10 тысяч рублей, которые предоставлялись семьям с детьми от 3 до 16 лет, начиная с 1 июня.

Сегодня заявление о предоставлении единовременной выплаты в отношении такого ребенка нужно подать до конца месяца.

Так как вашему ребёнку три года исполняется в сентябре, подать заявление необходимо до 30 сентября включительно. Обратиться можно через портал госуслуг в Личном кабинете, МФЦ, а также в любую клиентскую службу ПФР без предварительной записи.