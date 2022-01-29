В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области начнут капитальный ремонт трёх участков дорог: 10 км трассы Воскресенское- Ивановка – Березовка – Данков, 5 км Усмань – Девица – Крутченская Байгора и 4 км Измалково – Чернава, все три объекта начинаются от райцентров.

Контракты по ним заключены на принципах жизненного цикла, – КЖЦ. Такой контракт представляет собой долгосрочное соглашение с подрядной организацией на ряд работ: проектирование, ремонт (в данном случае- капитальный) и дальнейшее поддержание в нормативном состоянии полотна и разметки.

Капитальный ремонт отличается от обычного перечнем работ. При капремонте меняют не только асфальтобетонное покрытие, но и переустраивают основание. Это необходимо многим дорогам, построенным 50-70 лет назад, поскольку они не были рассчитаны на сегодняшнюю нагрузку. Такие объекты – более капиталоёмкие. Капремонт и дальнейшее обслуживание 4-х км измалковской дороги обойдется в 165 млн рублей, данковской – в 549 млн, усманской – в 188,5 млн.

Срок завершения контрактов – 2025 год, работы по капремонту предполагается завершить в 2023 г.

Всего в 2022 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в области планируется отремонтировать более 300-т км региональных трасс.