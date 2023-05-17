Вчера на комитете по государственному устройству и местному самоуправлению депутаты заслушали ежегодный отчет губернатора Липецкой области о результатах деятельности правительства региона за 2022 год. На комитете присутствовали заместители губернатора и начальники профильных управлений региона. Доклад представил заместитель губернатора Сергей Курбатов.

Он сообщил, что 2022 год для Липецкой области стал годом капитального строительства. В строительство социальных объектов вложили более 12 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Так, в сфере образования построено 7 новых объектов, в сфере здравоохранения – 9, по два объекта возведены в сферах физкультуры и спорта, а также культуры. Всего в регионе в прошлом году отремонтировано и реконструировано 750 км дорог. Начато строительство 4 мостовых сооружений.

Введена в эксплуатацию школа на 800 мест в городе Грязи. Построены корпуса школ в поселке Ключ Жизни Елецкого района и городе Лебедяни в общей сложности на 750 мест. Капитально отремонтированы 48 учреждений образования области.

На строительство, капитальный ремонт и оснащение объектов здравоохранения направлен 1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Завершено строительство и оснащение нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница» и завершено строительство и оснащение операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации областного онкологического диспансера в Липецке.

По словам Сергея Курбатова, из-за санкций снизился объем инвестиций в экономику, но регион успешно справился с перезапуском инвестиционного цикла. Отдельно докладчик остановился на успехах региона в сфере АПК. Область полностью обеспечивает внутренние потребности в социально значимых продуктах питания за счет собственного производства.

Собран второй за всю историю существования Липецкой области урожай зерновых и зернобобовых культур. Урожай сахарной свеклы составил 5,2 млн тонн, что на 29 % превысило уровень 2021 года. В 2022 году впервые получен наивысший урожай сои. Область сохранила лидирующую позицию в стране по производству овощей в закрытом грунте. В числе лучших регион по урожаю масличных культур.

– Депутаты всех фракций направили в адрес губернатора вопросы, которые беспокоят наших жителей. Они затрагивают сферы здравоохранения, социальной политики, экономики региона. Всего их поступило около 70. На ряд из них мы получили ёмкие ответы на комитете. На оставшиеся правительство региона в ближайшее время подготовит информацию и направит парламентариям. На сессии с докладом выступит губернатор Игорь Артамонов, – отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Какие меры по защите региональной экономики от санкций планирует предпринять правительство, поинтересовался у докладчика депутат Станислав Качарин.

По словам Сергея Курбатова, внутренний региональный продукт Липецкой области в 2022 году составил 96,4%. Компании поменяли свою логистику и компонентную базу, перешли на отечественное сырьё. Все рабочие места сохранены. На смену европейским иностранным компаниям в экономические зоны региона пришли российские и китайские производители. Среди мер поддержки – помощь в строительстве инфраструктуры, займы Фонда развития промышленности и Фонда поддержки МСП, государственные субсидии на покупку оборудования.

Вице-спикера облсовета Владимира Богодухова интересовало, как область справляется с дефицитом медицинских кадров. Заместитель губернатора Ольга Белоглазова отметила, более 800 студентов-медиков учится сегодня по целевым направлениям, выданным Липецкой областью. Открываются медицинские классы в школах. 1,5 млн рублей составляют выплаты врачам, приехавшим работать в Липецкую область из других регионов. Действуют компенсации на приобретение и строительство жилья, предусмотрен и манёвренный фонд для врачей. Благодаря принятым мерам 170 врачей удалось привлечь в 2022 году, что в два раза превышает показатель предыдущих лет.

Как в регионе планируют реабилитировать вернувшихся из зоны СВО военнослужащих, задал вопрос парламентарий Геннадий Сухоруков. С 1 сентября откроется после ремонта Центр реабилитации «Сосновый бор», рассказала Ольга Белоглазова. На его базе раненые будут проходить лечение. Также с 1 июня по всей России откроются филиалы Фонда «Защитники Отечества», где будут решаться вопросы оказания психологической помощи, протезирования и санаторно-курортного восстановления ветеранов СВО.

Депутаты поблагодарили правительство за работу, особенно отметив достижения управлений, ответственных за развитие промышленности, экономики и социальной политики.