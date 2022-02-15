Несмотря на то, что Комсомольский пруд в этом году плотно стянуло льдом, утки отсюда улетать не спешат. Напротив – порядка сотни птиц обустроились здесь на зимовку.

Жители областного центра переживают за судьбу пернатых и часто их подкармливают. Неравнодушные липчане даже решили обратиться к липецкому приюту для животных «Счастливый берег», чтобы обустроить кормушки для уток.

— Написали в социальных сетях, что птиц очень жалко, хотелось бы им чем-то помочь. Наш плотник сделал из дерева десять домиков, ребята установили их на территории пруда. Мы проконсультировались с ветеринаром, чем лучше подкормить уток зимой, закупили специальный комбикорм и насыпали птицам. Надеюсь, что липчане сознательно отнесутся к нашей инициативе и не сломают домики. Возможно, это даже послужит им хорошим примером, и кто-то также решит сделать полезное дело, — рассказали в приюте «Счастливый берег».

По словам сотрудников приюта, как только потеплеет, и лед на пруду растает, кормушкам сделают специальные поддоны, чтобы они могли плавать на воде.

Чем же лучше кормить?

У диких уток, как правило, питание смешанное. Они не слишком разборчивы в еде, и в ход идет всё, что они сами могут найти или что приносят люди. Считается, что кормить их хлебом вредно, поскольку пищеварительной системе сложно его переваривать. При этом, есть достаточно много «блюд», которыми с радостью полакомятся пернатые.

Так, идеально подойдет комбикорм для водоплавающих птиц или универсальный. Утки также оценят слегка отваренные крупы (перловка, овсянка, пшено), овощи (картофель, капуста, огурцы, зелень, салат) или фрукты. Из «изысканного» можно угостить их творогом, варёным яйцом, варёной рыбой, тёртым сыром вперемешку с перловкой.