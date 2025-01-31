«Живёт в нашей деревне тихо и скромно женщина, о которой очень хочется рассказать в районной газете. Мы хотим поблагодарить её за то, что она для нас делала всю свою жизнь, как прибыла в наши Жигули. Это уважаемый фельдшер Валентина Николаевна ЗЛОБИНА».

ЮНАЯ МЕДИЧКА ПРИЕХАЛА В ЧУЕВО-ОТРУБА

Так начинается письмо, которое прислали в редакцию благодарные пациентки и односельчанки Валентины Николаевны. Тамара Калёнова (в девичестве — Злобина), Галина Жигулина (в дев. — Жигулина) и Марина Лобанова (в дев. — Жигулина) очень тепло отзываются о своём сельском докторе, лечившем их и семьи односельчан от мала до велика.

Сельский фельдшер Валентина Николаевна Злобина: «Медицина и есть вся моя жизнь».

Конечно, захотелось поближе познакомиться с героиней тёплого послания, чтобы она и сама рассказала о своей профессии, которой была предана с ранней юности до выхода на заслуженный отдых. А минувший год был для собеседницы юбилейным.

— Родилась я в 1949-м первой из трёх детей в соседней Тамбовской области, в Мордовском районе, — рассказывает Валентина Николаевна, — это и стало главным в том, что я попросилась во время распределения в Добринский район: рядом моя малая родина — так я рассуждала в 19 лет.

Родители Вали были грамотными людьми. Мама возглавляла детский сад, отец работал агрономом, потом ещё с отличием окончил педагогическое училище, причём для себя, чтобы быть хорошим руководителем и наставником. Именно он посоветовал хорошо учившейся в школе дочери связать жизнь с медициной: очень важная и нужная работа. Да и остальным детям тоже так говорил. Средний брат Александр и вовсе стал хирургом, возглавлял больницу, живёт в Пермском крае. Лишь младшая сестра Любовь, глядя на их непростой и очень ответственный труд, отказалась идти по стопам старших и стала библиотекарем.

— Приехала поступать в Липецкое медучилище, а мне говорят: «Конкурс большой. Без местной прописки из соседних областей не принимаем». Очень обидно было. Хорошо, что в Липецке тётя жила, и она меня к себе прописала. Так я и стала студенткой. В 1969-м попросилась сама в Добринский район.

1968 г. Юная Валентина во время учёбы в Липецком медучилище.

В тот момент у нас тут, кроме местечка Жигули, никаких других вакантных мест на фельдшерско-акушерских пунктах не было. Это название помнят все старожилы района. Официально, как говорит Валентина Николаевна, её направили в Чуево-Отруба. Да-да, именно такое название носила по документам вся эта жигулёвская сторонка, относящаяся к Сафоновскому сельсовету и совхозу «Кооператор», а не к совхозу «Сафоновский». Одним словом, пойди-найди. Кстати, так было и до недавнего времени. Это сейчас отделение «Жигули» исчезло, и вся эта местность была присоединена к Добринскому сельсовету. Но по-прежнему, если спросить у тех жителей, где живёте, то ответят — в Жигулях.

— В так называемое отделение «Жигули» входили деревни, которые я обслуживала: Наливкино, Никанорово (по документам 1961 г. — Никаноровка), Скучаи и посёлок Брянский. В последнем и сама до сей поры живу, в паспорте так прямо и написано. Почему такое название, хотя это деревушка, никто не знает. Около 400 человек во всей округе проживало, все работали в совхозе «Кооператор».

МЕДПУНКТ — ИЗ ШКОЛЫ

Приехала Валечка в эти места (водитель скорой помощи из райцентра до конторы её довёз) и оглядывается по сторонам: апрель, кругом — болота и грязь непролазная. Идёт мимо суровая на вид женщина, не улыбнётся. Приезжей медичке что-то она сразу своим серьёзным видом не приглянулась. Председатель Сергей Иванович Матовых тут и говорит: «Вот Полина Устиновна Буданцева шагает, к ней тебя и поселю». Взгрустнулось девушке… А потом, конечно, зауважала свою хозяйку.

— Мне ФАП «соорудили» из бывшей Никаноровской начальной школы сначала, её ж перевели в новую в Жигули, куда стали ходить учиться мои подопечные. Но в этой бывшей школе уже не было никакого отопления, поэтому под медпункт после выделили в центре домик, крытый соломой, в нём две комнаты, я там лет 5 проработала. Моей бессменной помощницей все эти годы была санитарочка Зинаида Егоровна Турецких.

В 70-е годы началось повсеместное строительство новых зданий для хозяйств. Построили такое и для отделения «Жигули» совхоза «Кооператор», поскольку именно здесь были огромные конеферма, коровники и телятник. И уже в этом правлении один из кабинетов стал ФАПом. Но в конце 70-х гг. в нём случился пожар. Опять надо искать, где медику с пациентами приютиться. Решили отдать одну из сторон двухквартирного дома, так как хозяева уехали. И долгие годы это место было центром врачебной помощи для жигулёвцев.

Односельчане постоянно летом могли видеть своего доктора Валентину на огороде в нерабочее время. Она успевала везде.

СВОЙ ЖЕРЕБЁНОК СТАЛ «СКОРОЙ»

Валентина Николаевна никогда и не думала отсюда уезжать, тут повстречала в клубе своего Петра, он трудился электриком в совхозе, здесь выросли их трое сыновей. И сама она за всю рабочую деятельность в своих Жигулях хорошо измерила и грязь сапогами, и снег валенками.

— От нас выехать было невозможно в непогоду и снегопады. Разве что гусеничный трактор спасал, да и то он же не караулил меня у медпункта, надо ещё и до него добраться, телефонов-то у трактористов тогда не было, как, впрочем, и ни у кого. Мы дома завели жеребёнка, вот наш Малыш потом и помогал долго, работал «скорой», муж Пётр — извозчиком, никогда мне не отказывал. На лошади или тракторе возила больных в Добринку. Тут летом по местности меня велосипед выручал. Тревожный чемоданчик всегда со мною, обязательно домой на ночь брала, как и все мои коллеги. Ночью от стука вздрагиваешь. И с мужем обычно, проснувшись, друг у друга спрашивали: «Это к тебе или ко мне?», поскольку перебои со светом тоже нередко случались.

Валентина Николаевна вспомнила случай, как однажды чуть не стала жертвой огромного совхозного быка. Пошла на вызов в Скучаи в семью с 10-ю ребятишками, там девочка заболела. На обратном пути видит: рогатая скотина мчится прямо на неё. Прятаться некуда, убегать бессмысленно, хотя попыталась это сделать и закричала громко.

— Хорошо пастух в тот день молодой был — Володя Наливкин — и услышал меня, моментально на лошади примчался, отбил рассвирепевшее животное. Мужики постарше вряд ли бы так быстро среагировали. Лежала б давно в сырой земле. Правда, там давно и мой спаситель, трагическая у него судьба…

В.Н. Злобина, рассказывая о своём самоотверженном труде, говорит, что шла на вызов каждый раз с одной целью — быстрее помочь человеку, будь то взрослый или малыш, и никогда не думала о себе, тем более уж о том, кого на пути повстречаешь: злых собак, быков, баранов или коней… В голове только одно: быстрее дойти и оказать помощь или, если сложный случай, отправить в райцентр к докторам. Сама ж тем временем в мыслях прокручивала: «К кому дальше побегу за транспортом?».

— Часто обращалась с просьбой к земляку Николаю Алексеевичу Жигулину: у него своя «Нива» и рабочий бензовоз, вот выручал постоянно, за что ему очень благодарна. Хотя никто из других мужчин, имевших транспорт, тоже не отказывал: понимали, что и сами в такой ситуации, как больной, могут оказаться в любой момент.

В своей многолетней практике фельдшер много случаев повидала, однажды, ещё в далёкие 70-е годы, из-за умершего на её глазах человека и сама попала в больницу от стресса, что ничем не смогла ему помочь. Бессильна ж она была на самом деле: он давно болел онкологией… Тем не менее медик так это близко к сердцу приняла, что и себе не оказала помощь.

— А простудными заболеваниями я нечасто хворала, видимо, иммунитет выработался от пациентов на такие болячки. Летом я ходила и хожу босиком, это очень помогает бороться с хворями, ведь человек начинает стареть с ног, как известно. А такая ходьба по травке и земле здорово оживляет нас, всем советую настоятельно. Правда, от тяжёлого подъёма в своё время сорвала себе спину, поэтому теперь стала с палочкой передвигаться. Держали ранее всегда огромную скотину: по две, а то и три коровы, лошадь, поросят, овец… Гусей и кур даже не считаю. Вот, видимо, в сенокос и надорвалась. Как медик говорю, так делать нельзя, потом трудно всё выправить назад, точнее, в ряде случаев и вовсе невозможно.

Валентина Злобина с супругом, сестрой и отцом-ветераном.

В 1981-м заботливая дочка перевезла к себе своих родителей из Мордовского района. Её Нина Васильевна и Николай Сергеевич Шибковы к тому моменту уже вышли на заслуженный отдых, поселились в бывшем родительском домишке своего жигулёвского зятя, который тогда с семейством и своей мамой Полиной Стефановной прямо по соседству купил дом родного старшего брата. Только отец В.Н. Злобиной, бывший фронтовик, привыкший всю жизнь чуть свет вставать, не захотел и на новом месте сидеть без дела: долгое время ещё работал учётчиком в совхозе «Кооператор», конечно, в его отделении «Жигули». А мама Валентины вместе со свекровью помогала с детьми.

Семья Злобиных провожает старшего сына и брата Сергея на учёбу в Пермь.

Валентина Николаевна гордится своими сыновьями, все они хорошо учились, получили образование. Старший Сергей, окончив институт инженеров водного транспорта, живёт в Нижегородской области, младший Алексей в Липецке трудится прорабом. Великое горе испытали Злобины после гибели среднего сына Николая: офицер ФСБ, он служил на Дальнем Востоке, там и сложил голову в 2007-м.

Причину гибели мама до сей поры не знает. Похоронен в Добринке, на Чуевском кладбище. У него на тот момент оставались 3-летняя дочка и 10-летний сын, который пошёл по стезе отца и тоже сейчас офицер, защитник Отечества. У бабушки Вали 5 внуков, уже подрастают один правнук и одна правнучка.

— После гибели Коли очень боялась, что его дети забудут меня. Слава Богу, этого не случилось, и невестка до сей поры со мною тепло общается, приезжает в гости. И, вообще, у меня хорошие снохи, уважительные. Сыновья обязательно ежедневно звонят. После Коли меня спасало чтение Псалтири, это давало мне силы и веру, что так и его душе будет легче. А вот мой Пётр с такой проблемой не смог справиться, стал сильнее выпивать, уж 12 лет, как и его нет…

Валентина Николаевна советует найти себе занятие по душе, если тоскливо проводить в одиночестве долгие зимние вечера. Сама она увлечена алмазной вышивкой: иконы, пейзажи, натюрморты вышли и выходят из-под её руки.

Эту красивую барышню, как и другие картины в стиле алмазной вышивки, медик «нарисовала» собственными руками, утверждая, что такая работа очень полезна для мелкой моторики пальцев.

— Хоть в этом особого, по моему мнению, творчества и нет, поскольку картина уже нарисована и лишь требуется алмазные камешки выкладывать в соответствии с цветовой гаммой рисунка, зато такое дело очень полезно для мелкой моторики пальцев, ведь давно доказано, что наши речь и мышление находятся у нас именно на кончиках пальцев. Так что дерзайте!

В.Н. Злобина — бессменный председатель избиркома на своём участке.

На мой же последний вопрос: «На каком месте в жизни для Вас стояла медицина?» — уважаемый медик ответила так: «Медицина и есть вся моя жизнь».

ИЗ ПИСЬМА БЛАГОДАРНЫХ ПАЦИЕНТОК

«Валентина Николаевна принимала очень близко к сердцу боль и проблемы больных. Мы все видели её неравнодушное отношение к нам и обращались к своему доктору в любое время дня и ночи, зная, что поможет, обязательно подлечит нашу боль.

Тогда мы ещё девчонками были и, приходя на наш медпункт, очень удивлялись, какая там необыкновенная чистота! Шторочки, скатерти, салфеточки — всё белое и стерильное. И полностью пространство заполнял спокойный, умиротворяющий голос нашего фельдшера. А мы, раскрыв рты, смотрели на всё и слушали её, забыв о разбитых коленках и своих ранах, какие получали, бегая босыми.

Уважаемая Валентина Николаевна, мы Вас помним и любим за Ваш профессионализм, ум, доброту, приятную улыбку и милый голос. У Вас золотые руки. Вы замечательный человек. Желаем Вам здоровья, бодрости духа и, конечно же, всем нам мира».