В областном центре на Красную горку и Радоницу, 1 и 3 мая, будет организован временный маршрут от Технического университета до Косыревского кладбища и обратно. Автобусы будут курсировать с 8.00 до 14.00 с отправлением по мере наполнения салона. Оплата проезда — согласно установленным тарифам.

Все 19 городских кладбищ накануне православных праздников приведены в порядок. Как сообщили в муниципальном предприятии «Ритуальные услуги», сотрудники вырубили дикорастущую поросль между секторами, убрали мусор, скосили траву, опилили нависающие ветки и вывезли свыше шести тысяч кубометров мусора.

— Небольшим по площади старым кладбищам, расположенным в районах НЛМК, Сырского Рудника, Сокола, Диком, на Студенке, в Коровино, Сселках и Желтых Песках, уделяется не меньшее внимание, чем более новым. При этом работы на старых погостах осложнены очень плотным размещением захоронений. Также здесь много заброшенных могил и больших деревьев. Ведется исключительно ручная уборка с выносом мусора и веток за территорию кладбищ для дальнейшего вывоза на полигон, — отметил директор МБУ «Ритуальные услуги города Липецка» Евгений Лепекин.

Всего на кладбищах установлено 104 бункера для складирования мусора, завезено 400 кубометров воды и 1760 кубометров песка.

При возникновении вопросов по содержанию кладбищ необходимо обращаться к смотрителям кладбищ ежедневно с 8 до 17 часов. Круглосуточный телефон диспетчера МБУ — 39-38-40.