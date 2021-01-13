Вопросы, связанные с организацией и проведением на территории Липецка православного праздника Крещение, обсудили на совещании под председательством вице-мэра Галины Пономаревой. В нем приняли участие руководители профильных городских служб, представители МЧС, УВД и Роспотребнадзора.

– Мы настоятельно рекомендуем горожанам воздержаться от участия в крещенских купаниях. В то же время понимаем, что есть те, для кого этот обряд очень важен, и они все равно придут окунуться в купель, поэтому задача муниципальных властей и органов правопорядка – обеспечить безопасность горожан в местах купания, но обязательно с учетом эпидемиологической обстановки, – подчеркнула Галина Пономарева.

В областном центре будет две купели, соответствующие всем нормам и правилам безопасности, – в районе Центрального пляжа и на пруду 3-го участка. В этих местах установят ограждение, световые башни, развернут палатки для обогрева и переодевания. Здесь также организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка.

В ближайшее время городские коммунальные службы установят купель в районе Центрального пляжа и подходы к ней, наведут порядок на прилегающих территориях, почистят снег на подъездах, привезут солому для настила.

В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции количество человек, которые одновременно могут находиться в пункте обогрева, будет ограничено до 5. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры. Их задействуют на раздаче масок при входе в палатки и для проведения инструктажей.

Учитывая меры, призванные ограничить распространение инфекции, изменений в работу городского транспорта вноситься не будет. Автобусы будут курсировать по действующему расписанию.

– Прежде чем принять решение купаться в крещенскую ночь или нет, мы советуем горожанам тщательно оценить все возможные риски. Если все же он решатся на это, то просим выбрать для совершения обряда только те места, где максимально соблюдены все меры безопасности. Это купели на Центральном пляже и на пруду 3-го участка, – отметили в администрации города.