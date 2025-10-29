На крупнейшем в России заводе по производству дрожжей в Липецкой области появится ещё одна производственная линия

В рамках бизнес-миссии в КНР губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и представитель китайской компании Angel Yeas, завод по производству дрожжей которой работает в Данковском районе и является крупнейшим в России в этой нише, подписали соглашение о расширении производства. На заводе построят ещё одну производственную линейку, вложив в это более 11 миллиардов рублей.

Завершить строительство новой, уже третьей для завода линии и выйти на полную мощность в 22 тысячи тонн дрожжей в год планируется к концу 2027 года. После реализации проекта предприятие сможет производить 55 тысяч тонн сухих дрожжей, три тысячи тонн пищевых ингредиентов и 92 тысячи тонн жидких органических удобрений или кормов в год.

«Это соглашение — ещё один шаг в укреплении партнёрства между Липецкой областью и китайскими инвесторами. Мы создаём комфортные условия для работы бизнеса и реализации перспективных проектов, которые дают региону новые рабочие места, технологии и экономический рост», — комментирует глава региона в МАХ.