В регионе

На лесохозяйственные мероприятия в Липецкой области направят более 260 млн рублей в 2021 году

3 часа назад
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Доведены государственные задания до лесхозов Липецкой области

30 декабря 2020 года начальник управления лесного хозяйства региона Юрий Божко довел до руководителей областных государственных автономных учреждений «Лесхозы» и ОСАУ «Лесопожарный центр» государственное задание на 2021 год.

Объем распределенных финансовых средств, выделенных из федерального и областного бюджетов, составил 261,9 млн. руб.

Данные средства будут направлены на выполнение комплекса лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий. Подведомственными учреждениями области будут выполняться мероприятия по охране лесов от пожаров, санитарно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по реализации Регионального проекта «Сохранение лесов».

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