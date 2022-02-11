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На липецких объектах Минобороны внедряют цифровые платформенные решения

4 минуты назад
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В областном центре ведутся работы по созданию универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, а также состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Министерства обороны РФ в режиме реального времени.

В прошлом году на территории липецкого военного городка выполнили работы на объектах коммунального хозяйства, относящихся к зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №10 Центрального жилищно-коммунального управления по западному военному округу.

Сейчас в нашем регионе к платформе подключили 20 приборов учета, пока они функционируют в тестовом режиме. Сведения со всех счетчиков: водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электрической энергии, передаются по каналам связи.

Ожидается, что в этом году цифровые решения удастся внедрить более чем на 40 приборах учёта.

Цифровая платформа позволит создать единый информационный ресурс и пространство в сфере управления ЖКХ Минобороны России. Введение цифровых инфраструктурных платформенных решений оптимизирует текущую деятельность и повысит эффективность управления коммунального учреждения.

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