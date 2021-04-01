В производстве отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку находится уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего председателя одного из сельскохозяйственных кооперативов в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Установлено, что в период с 2017 по 2018 год подозреваемый имея умысел на совершение хищения бюджетных денежных средств, выделенных на получение гранта на финансовое возмещение затрат на развитие сельского хозяйства, предоставил заведомо ложные сведения для получения выплаты. В отчетные документы (договора купли-продажи сельскохозяйственной техники) в раздел стоимости обвиняемый умышленно вносил завышенную стоимость техники для получения большей компенсации в дальнейшем.

В результате противоправной деятельности подозреваемого, совершено хищение свыше 4 млн. рублей.

В настоящее время назначено проведение необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на документирование преступной деятельности подозреваемого.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.