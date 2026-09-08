На липецкую «Область будущего» приехали ребята из ДНР

На базе санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей» прошёл ежегодный региональный молодежный образовательный форум «Область будущего». Масштабное событие, ставшее уже традиционным для молодёжной политики Липецкой области, в этом году собрало 200 самых мотивированных и талантливых молодых людей из муниципалитетов региона. Участниками форума также стали 4 делегата из Донецкой Народной Республики, что подчеркнуло межрегиональный характер мероприятия и укрепило дружественные связи между молодежными сообществами.

Образовательная программа форума в 2026 году была выстроена по модульному принципу и разделена на три специализированных трека, каждый из которых отвечал на актуальные запросы разных категорий молодёжи.

Трек «Архитектура перемен» был создан для работающей молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет — молодых специалистов предприятий, инженеров, технологов, мастеров участков, наставников и лидеров профсоюзных организаций. Программа трека была сфокусирована на глубинном погружении в управленческие и организационные процессы. Участники не просто осваивали набор новых инструментов — они получили уникальный опыт переживания феноменов организационной реальности.

Трек «Новый импульс» объединил лидеров общественных мнений, активистов, волонтёров и представителей общественных движений от 14 лет. Итогом работы каждого участника стала готовая карта рисков своего сообщества и дорожная карта действий на ближайший месяц по укреплению доверия, ответственности и инициативности. Кроме того, в рамках трека были сформированы полноценные проектные заявки для дальнейшего участия в грантовых конкурсах, в том числе в президентской платформе «Росмолодежь.Гранты».

Трек «IT-технологии (Код будущего)» стал местом притяжения молодых людей от 14 до 35 лет, увлеченных цифровыми технологиями. В этом году программа была посвящена самым актуальным направлениям — искусственному интеллекту и безопасности данных. Участники изучили архитектуру современных ИИ-систем, познакомились с российским стеком моделей и принципами работы платформы HERMES. Эксперты трека подробно разобрали, как на практике работают механизмы RAG (Retrieval-Augmented Generation), агентные системы, а также, как защищать приложения от промпт-инъекций — одного из наиболее опасных векторов атак на ИИ-системы. Полученные компетенции позволят молодым специалистам не только повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, но и внести вклад в технологический суверенитет страны.

В ходе торжественной церемонии закрытия были вручены дипломы за активное участие лучшим представителям каждого трека. В «Архитектуре перемен» отличились Околелов Артем и Дудолкина Елизавета. В «IT-технологиях» лучшими стали Волокитина Анна и Кондрашова Анна. В самом многочисленном треке «Новый импульс» дипломы получили Виктор Войтовик, Ульяна Курцева и другие.

«Посмотрите на этот форум не как на очередное образовательное событие, а как на точку входа. Ребята из трека „Код будущего“ получили доступ к российскому стеку ИИ-моделей и платформе HERMES — это прямой билет в профессию с зарплатой выше рынка, где мы можем конкурировать со столицами за таланты. Для участников „Архитектуры перемен“ открылась возможность перестать быть просто исполнителями и стать теми, кто реально управляет процессами на предприятиях региона уже завтра. А для общественников из „Нового импульса“ главный ресурс сегодня — это готовая проектная заявка под гранты Росмолодёжи и социальный лифт, который больше не упирается в потолок регионального бюджета. Мы даём инструменты: от защиты приложений до навыков работы с искусственным интеллектом. Теперь дело только в личной энергии каждого из двухсот участников», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.