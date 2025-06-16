На Луганщине возложили цветы к могиле демшинца

Наш земляк КОРОВИН Дмитрий Семёнович погиб в 1943-м, защищая Украину. На малой родине внуки и дети о нём никогда не забывали. И сейчас, в дни жестоких боёв в тех местах, попросили луганцев почтить его память к 80-летию Победы.

БЫЛ СМЕЛЫМ КОМАНДИРОМ

Семья знала, что он погиб в тех краях, так как об этом написали в похоронке: «Погиб на Украине». Но, где именно сложил голову, было неизвестно.

— Лишь в 70-е годы с моей бабушкой — его женой Марией Ивановной — связались поисковики из Ворошиловградской области, — рассказывает внук погибшего Сергей Николаевич Подхалюзин, в прошлом — учитель Демшинской школы. — Они поведали, что нашли братскую могилу, в которой он лежал с однополчанами, защищавшими Станично-Луганск. Сейчас — Станично-Луганский округ ЛНР, пгт Станица Луганская, ул. Москва-Донбасс, примерно в 70 км от самого Луганска. Огромный памятник-мемориал воинам Красной Армии и партизанам, погибшим при освобождении Станично-Луганского, поставили там же: в советские годы адрес значился: Ворошиловградская обл., Станично-Луганский р-н, с. Песчаное.

Ещё с 1969-го месту братского захоронения советских воинов дан статус «Сквер Славы». Это территория между Домом культуры и местной школой, да и раскопки с отрядом вела учитель истории, работавшая в ней. Женщина сама прошла через все ужасы войны, многое ей потом рассказали и жители, своими глазами видевшие те бои и помогавшие раненым, которых как раз и спасали в старинной школе. Они же и указали на место захоронения…

Семья погибшего из Демшинки знала, что воевал он офицером: в звании старшего лейтенанта, был командиром взвода противотанковой роты 173-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии.

Вот, что сказано в его наградном листе к ордену

Отечественной войны I степени: «Тов. Коровин за время пребывания на фронте проявил себя стойким и смелым командиром. Под его личным руководством и примером бойцы его взвода стойко сражались в наступлении за высоту 196, за сёла: Филоново, Перещепное, Дяченково и г. Богучар. Ими уничтожено более 50 дзотов, подавлено до 45 огневых точек противника и уничтожено более 100 гитлеровцев». Только своего ордена не увидел герой, всего несколько дней не доживший до освобождения Ворошиловграда и области. А вот семья смогла потом по документам награду найти. Теперь орден — семейная реликвия.

Д.С. Коровин, 1915 г.р., был грамотным. Член ВЛКСМ, он работал в Демшинском сельсовете, ещё в 1939-м молодого человека призвали на военные сборы. И больше его дома никто не видел… Жена, простая сельская труженица, осталась одна с двумя малыми дочками. Старшая Галина работала в Воронеже на авиационном заводе, Валентина (мать С.Н. Подхалюзина) — продавцом в Липецке.

Когда началась Великая Отечественная война, то на фронт ушёл и отец Дмитрия — Семён Павлович Коровин. Вот отцу посчастливилось вернуться домой в отличие от его старшего сынка (в семье Коровиных, помимо Дмитрия, ещё две дочери росли).

ВНУКА ОСВОБОДИТЕЛЯ ГОРЯЧО ПРИНЯЛИ

Мой собеседник Сергей Николаевич Подхалюзин, как только сам повзрослел, решил лично поклониться могиле деда. И в середине 80-х отправился в то место.

Середина 80-х гг. Сергей Николаевич Подхалюзин у братской могилы, где захоронен его дед, старший лейтенант Коровин Д.С., погибший здесь в 1943-м.

— С теплотой всю жизнь буду вспоминать, как меня там встретили местные жители, — рассказывает он. — Рядом со школой, где воздвигнут памятник, стоят дома, и каждый хозяин предлагал ночевать у него. Ведь это их землю и жилища освобождал от фашистов мой дед со своими бойцами. И многие были живы из тех детей войны или стариков, кто видел тот бой. Погиб Дмитрий Семёнович Коровин 8 февраля 1943-го.

9 Мая у памятника состоялся митинг, и внуку защитника Луганщины предоставили слово. С.Н. Подхалюзин выступил перед собравшимися, среди которых много ещё было ветеранов-фронтовиков с медалями. Ведь они с нашим погибшим демшинцем тогда делали общее дело: выгоняли с родной земли фашистов. Станично-луганцы благодарили Сергея за деда и память о нём, он, в свою очередь, — местных жителей и, конечно, педагогов со школьниками за то, что ухаживают за монументом.

Шло время. Семья Подхалюзиных вместе с дочками погибшего защитника вновь решила посетить могилу отца, деда и уже к тому моменту прадеда, ведь Сергей, женившись, своего сына назвал в честь деда — Дмитрием. Приближался 60-летний юбилей Великой Победы (2005 г.). На двух машинах отправились земляки в далёкий путь. Но это была уже другая страна… Дорога известна, а вот что с памятником? Отыскали — стоит, как и прежде. Слава Богу!

— Поскольку мы сами педагоги, — вступает в разговор Ольга Евгеньевна, супруга С.Н. Подхалюзина, — то быстро нашли общий язык с тамошними коллегами. Вновь нас радостно встретили местные жители. Удалось поговорить с командиром поискового отряда — учителем истории. Она сказала: благодаря как раз очевидцам место братской могилы долго не пришлось тогда искать. Ещё мы встретились с одним из свидетелей тех жутких событий в истории нашей страны. На момент боя он был мальчишкой, рассказал, что раненых было очень много, поскольку битва шла за стратегически важную высоту. Военврачи валились с ног, спасая наших защитников. Столько их было много. А госпиталь как раз и находился в той школе.

Так выглядит монумент на месте братской могилы, в которой захоронен демшинец, ст. лейтенант Коровин Д.С.

Приехали демшинцы в другую страну, с другими деньгами. Но приветили их по-прежнему, как и Сергея когда-то, гостеприимно. Наши не знали, где же купить поблизости цветы, да ещё гривен с собой не имели. Так луганцы принесли им и цветы, и сирень. У нас она на тот момент ещё не цвела: холодно, а там как раз благоухала.

Дочери Галина и Валентина в 2005-м году смогли поклониться месту захоронения отца Коровина Дмитрия Семёновича, погибшего в 1943-м в Станице Луганской.

9 Мая 2005-го. Вновь митинг у памятника, что рядом со школой. Пришли оставшиеся в живых ветераны. Дочери Галина и Валентина смогли поклониться могиле отца и поблагодарить его со всеми защитниками за жизнь, которую подарил им, и всем своим потомкам фактически дважды: когда родил дочек и когда спасал их от фашизма. Какой трогательный момент! Разве можно сдержать слёзы? Они его не помнили, только по рассказам своей мамы Марии Ивановны.

ВСТРЕТИЛИСЬ ТАМ ДВЕ ВОЙНЫ…

В 2014-м году, когда начались боевые действия на Донбассе и Луганщине и русские вновь поднялись защищать свой язык и родину от фашизма, Подхалюзины вдруг узнают, что школа рядом с памятником их родственника разбита… К сожалению, через 71 год история в Станице Луганской повторилась: в июле 2014 года украинские самолёты её бомбили, хотя там не было военных объектов. Погибли 12 человек, включая ребёнка, многие получили ранения и остались без домов…

— Мы увидели снимок в Интернете, — вспоминает Ольга Евгеньевна, — назывался он — «Встреча двух войн». Смотреть жутко: дотла сожжённая местность. От Станично-Луганской школы — лишь один остов сохранился. Нам нужно было знать: что же с памятником и братской могилой, в каком они состоянии.

Однако мир не бывает без добрых людей. Помните, уважаемые читатели, осенью 2024-го автор этих строк принимала участие в конференции, посвящённой нашему земляку-писателю Владиславу Титову, захороненному как раз в Луганске. Конференцию организовывала Луганская государственная академия культуры и искусства, один из её непосредственных организаторов (и преподавателей вуза) — Андрей Чернов. Мы с Подхалюзиными попросили его найти место захоронения демшинца и узнать, сохранился ли памятник. А. Чернов согласился. Специально поехал туда и увидел: памятник уцелел. И вот в канун 80-летнего юбилея Великой Победы от имени семьи старшего лейтенанта Коровина Дмитрия Семёновича луганец возложил цветы к постаменту, за что огромное ему спасибо не только от семьи Подхалюзиных, но и от всего Добринского района.

10 лет назад, в 2015-м году, сын Сергея Николаевича Подхалюзина Дмитрий, служивший в Москве в роте Почётного караула Преображенского полка, принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Свой марш он посвятил прадеду-тёзке. Демшинец Дмитрий Семёнович Коровин погиб, не дожив до Великой Победы, зато о его подвиге помнят благодарные потомки.

Подхалюзин Дмитрий назван в честь своего погибшего прадеда, ст. лейтенанта Коровина Дмитрия Семёновича, погибшего в 1943-м на Украине.

В 2024-м году праправнук погибшего Егор вместе с О.Е. Подхалюзиной посетил столичный парк «Патриот», где они нашли фото своего защитника Родины, сложившего голову в 1943-м.

— В этот момент, когда в одной из комнат в её высоком куполе огромный снимок погибшего проплывает над вашей головой, как по небу, просто ком в горле застывает, — признаётся от увиденного Ольга Евгеньевна, — нельзя сдержать слёз. Мои же два деда — Чернышов Максим Федотович и Глазьев Ефим Афанасьевич — пропали без вести. И ничего о них неизвестно. Надеюсь, что когда-нибудь поисковикам удастся их найти. Вечная память героям. Наша задача не только помнить о них самим, но и передавать эту память своим детям и внукам.

Орден Отечественной войны I степени, найденный в архивах и полученный семьёй погибшего героя намного позже войны, стал реликвией в доме Подхалюзиных.

По просьбе семьи Подхалюзиных цветы к месту гибели их родственника Коровина Д.С. возложил Андрей Чернов из Луганска.

Наша справка

182 дня длилась немецкая оккупация в тех местах, где погиб демшинец. В июле 1942-го фашисты оккупировали и сам Ворошиловград. Во время фашистской оккупации на территории Станично-Луганского района действовало несколько подпольных групп областного масштаба. Также за время войны гитлеровцы организовали там два лагеря военнопленных: один непосредственно в самой Станице Луганской, другой — подальше, в селе Красная Таловка, в них находилось более полутора тысяч советских пленных. Часть умерла от ран, голода и болезней, другую фашисты расстреляли при отступлении.

Немцы расстреливали и мирных жителей. По данным Чрезвычайной госкомиссии по Ворошиловградской области, за период оккупации в Станично-Луганском районе убито 438 мирных граждан: 410 мужчин, 17 женщин и 11 подростков. Еще захватчики отправили на каторжные работы в Германию 2109 юношей и девушек.

Операция по освобождению Станицы Луганской началась утром 20 января 1943 года. Это произошло вследствие проведения военной Среднедонской наступательной операции (с целью овладения Ростовом-на-Дону и выхода войск к реке Северский Донец).

Отступивший на правый берег Донца противник занял главенствующие высоты у Станицы Луганской. Поскольку вышедшие к Северскому Донцу советские части не смогли сходу взять его мощно укрепленные рубежи на правом берегу реки, были внесены коррективы и начался третий этап освобождения сел района. Он совпадает с началом Ворошиловградской военной операции (29 января — 18 февраля 1943 г.). Весь Станично-Луганский район был очищен от захватчиков тоже к 18 февраля 1943 года. После освобождения население района принимало активное участие в расположении и уходе за ранеными бойцами Красной Армии. Но многие из них умрут от ран и будут захоронены в братских могилах.

Спустя десятилетия потомки победителей снова сражаются с фашизмом на этой земле…