На малую родину – за счастьем

Людмила Щербина приезжает из Санкт-Петербурга в свой сельский дом, чтобы поработать на земле и вновь почувствовать себя деревенской.

Людмила Щербина считает себя селянкой с петербургской пропиской

ПРОЩАЙ, ДЕРЕВНЯ

«Отпустить меня не хочет родина моя…» — поется в популярной песне. Она — о судьбах тех, кто, уехав в молодости из родной деревни в город, с годами все острее ощущает свою связь с местами, где прошли детство и юность и куда так хочется вернуться. И ведь многие возвращаются.

Людмила Щербина с полным правом может считать себя горожанкой. Окончив Среднематренскую школу, а затем медучилище, она в начале восьмидесятых обосновалась в г. Липецке. Три года работала в отделении недоношенных младенцев детской областной больницы. То время вспоминает как непростой, но очень важный период своей жизни. Ведь врачам и медсестрам приходилось выхаживать раньше времени появившихся на свет малышей (некоторые из них весили всего 700 граммов), причем без специального медоборудования. Жизнь каждого такого новорожденного в прямом смысле этого слова была в их руках. Работа в таком сложном отделении, требующая от человека полной самоотдачи, только подтвердила правильность выбора нашей героиней профессии.

Потом она переехала в Санкт-Петербург. Работала в Мариинской больнице в отделении переливания крови. Доросла до должности старшей медсестры.

Словом, жизнь шла своим чередом. И все же чего-то в этой размеренности ей не хватало. Наша землячка, имея в Северной столице все, что нужно человеку: друзей, работу, квартиру — ловила себя на мысли, что ей все труднее возвращаться сюда после отпуска, проведенного в деревне. Раз в год Людмила приезжала в Среднюю Матренку навестить родных и вдоволь поработать на земле. Здесь она чувствовала себя по-настоящему дома.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…

Казалось бы, уже упорядоченная жизнь изменилась в 2003 году, когда она в очередной раз приехала в отпуск к папе (мамы к тому времени уже не стало) и однажды прямо на улице встретила свою первую любовь…

Людмила и Виктор были ровесниками, одну школу оканчивали. В юности между ними было большое взаимное чувство. Тогда что-то не сложилось и пара рассталась. Но не зря в народе говорят: твое от тебя никуда не денется. Эта встреча через 22 года изменила всю их жизнь.

Виктор в то время был в разводе, Людмила тоже свободна. Забытые чувства вспыхнули с новой силой, и не очень молодые уже люди решили все начать сначала. Закончился отпуск, Людмила вернулась в свой город, а уже в сентябре к ней переехал Виктор.

Они проживут вместе 18 счастливых лет.

— У Виктора был хороший характер и золотые руки, — рассказывает Людмила. — Все по дому делал сам, а в выходные дни даже баловал меня чем-то вкусным (он замечательно готовил). На него во всем можно было положиться.

А потом у них, так и не ставших в душе горожанами, появилась мечта — встретить старость в родной Средней Матренке. В 2015 году купили в селе дом с перспективой: уйдя на пенсию, переехать сюда на постоянное место жительства.

Каждое лето проводили в Средней Матренке, обустраивая будущее семейное гнездышко. Возвращаясь в Петербург, с нетерпением ждали лета, строили планы, покупали семена для огорода.

НЕ ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Беда пришла в ковидном 2021-ом году, унесшем много жизней. Только Виктор умер не от этой коварной болезни. У него случился сердечный приступ в то время, когда Людмила лежала с коронавирусом в больнице.

Похоронили Виктора на малой родине. А Людмила так и не решилась расстаться с их общей мечтой и по-прежнему проводит лето в своем деревенском доме, который благодаря стараниям мужа превратился в современное ухоженное жилище.

— Мы здесь все поменяли, — рассказывает хозяйка деревенской усадьбы, — начиная от отопительной системы и заканчивая новым крыльцом. Ведь целых четыре года приезжали сюда летом не отдыхать, а работать.

Людмила показывает свою усадьбу: молодой сад, новые сараи, в которых планировали водить живность, большую ёмкость с краном для полива огорода, уличный душ…

Прожив долгие годы в городе, Людмила по-прежнему ловко управляется с огородными делами.

На огороде — привычные всем нам овощи и зелень. А вот в саду — не очень известные в наших местах ревень, лаванда, жимолость…

Людмила, сетуя, что из-за частых дождей этим летом не успевала вовремя пропалывать свои грядки, тем не менее довольна полученным урожаем. Делает заготовки на зиму, хотя сама в них особо не нуждается. Говорит, жалко, если выращенные овощи пропадут. Угощает односельчан.

Емкость с водой для полива огорода, которую смастерил супруг, значительно облегчает труд хозяйки.

— Для меня работа на земле — настоящее удовольствие, — делится собеседница. — К деревенскому труду приучена с детства. Мои родители переехали в с. Отскочное с Донбасса в 1969 году: врачи посоветовали папе-шахтеру сменить климат на более нейтральный. Потом они перебрались в Среднюю Матренку. И, хотя до отъезда в город я всего десять лет прожила в деревне, моей душе она ближе и роднее.

Людмила говорит, что приезжает в Среднюю Матренку, чтобы на свежем воздухе, в тишине набраться сил. И совсем не страдает из-за отсутствия супермаркетов, без которых горожане уже не представляют своей жизни.

— Раз в неделю выезжаю на машине в Добринку за продуктами. Кстати, права по настоянию Виктора получила, когда мне было уже 54 года. В городе автомобиль вроде бы без надобности, а в селе выручает.

— В чем, по-вашему, преимущества деревенского уклада жизни? — интересуюсь у собеседницы.

— В селе люди ближе друг к другу. Иду по улице — все здороваются, даже те, кого я не знаю. В городе семьи живут более закрыто, обособленно. Здесь больше простоты и свободы: дружу с соседями, могу босиком полоть огород, вечером слушаю птиц и тишину. Конечно, в деревне тяжело без мужской поддержки. Тот же участок окосить — целая проблема.

И все же Людмила говорит, что, вернувшись в город, обязательно будет готовиться к следующему летнему сезону.