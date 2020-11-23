На маршруте №2Т в Липецке увеличили плановый выпуск автобусов

С понедельника, 23 ноября, увеличен плановый выпуск на муниципальном маршруте № 2Т «ул. Вермишева – ул. Терешковой – ул. Вермишева» на 1 единицу.

– Это позволить улучшить качество транспортного обслуживания населения, поскольку сократятся интервалы движения автобусов по маршруту как в дневные часы, так и в вечерние, – отметили в департаменте транспорта администрации города.

Как известно, на данном маршруте работает новый подвижной состав, приобретенный МУП «Липецкпассажиртранс» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он соответствует экологическому классу ЕВРО-5 и приспособлен для перевозок маломобильных категорий граждан.

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов по маршрутам от конечных пунктов размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.