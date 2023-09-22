Бывший глава Нижнематренского сельского поселения, а ныне руководитель социальной службы района Вадим Батышкин передавал нам эту информацию прямо в пути, возвращаясь из поездки в зону СВО. Своеобразный отчет перед земляками о выполненной миссии он разместил на своей страничке в соцсетях еще раньше.

До пункта назначения Вадим Батышкин и супруги Тарасовы доехали ночью. Денис с командиром уже ждали их в условленном месте.

— Всего месяц назад наш односельчанин, молодой парень по имени Денис добровольцем отправился на спецоперацию, — рассказывает Вадим Владимирович. — А недавно он связался с нами по телефону и скромно поинтересовался: нет ли возможности помочь с приобретением для ребят с передовой хотя бы старенького, но надежного автомобиля. И мы не могли не откликнуться на эту просьбу. Поддержала нас и районная администрация.

С помощью тех же соцсетей был объявлен сбор средств. К нему присоединились не только земляки, но и совсем незнакомые люди. Перечисляли кто сколько мог: от пятисот рублей до десяти тысяч. И буквально за пару дней (!) набралась достаточная для покупки машины сумма. Еще неделя ушла на поиск подходящего авто. Достаточно приличную «Ниву», которая отличается хорошей проходимостью по бездорожью, купили в Тамбовской области. Оснастили необходимыми для обслуживания инструментами, погрузили гуманитарку от односельчан и собрались гнать машину в зону СВО.

— Неожиданно нашу задачу облегчили Елена и Алексей Тарасовы, которых в районе знают как оленеводов, взявшихся разводить в Ольховке экзотических для наших мест животных, — продолжает Вадим Батышкин. — Они предложили свою помощь, сказав: «Пусть «Нива» эти 700 километров лучше ТАМ проедет». В итоге автомобиль погрузили на прицеп, который Тарасовы по стечению обстоятельств купили для себя буквально накануне, и таким образом втроем доставили его по назначению.

По словам Вадима Владимировича, «за ленточкой» в назначенном месте их ждали Денис со своим командиром по имени Евгений, уроженцем Великого Новгорода.

— Ребята поблагодарили добринцев за такой подарок для бойцов, — говорит В. Батышкин. — Мы, в свою очередь, взяли с Дениса обещание, что после завершения спецоперации он сам пригонит ее обратно в Нижнюю Матренку — такая техника в мирной жизни тоже пригодится. Порадовались, что бойцы, несмотря на понятную усталость, сохраняют боевой дух и стремление идти только вперед. Вместе с приветами землякам везем фотографии, которые Денис передал специально для своей мамы , чтобы не волновалась за него.