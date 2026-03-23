На месте бывшей танцплощадки будет новый сквер

В этом году в Добринке запланировано проведение работ по благоустройству сквера по улице Октябрьской, за зданием детско-юношеского центра «Ритм».

По официальной информации, размещённой на сайте администрации Добринского округа в сети Интернет, известно, что работы пройдут в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Более подробную информацию нам рассказал заместитель начальника Добринского территориального отдела Александр Требунских. Вот что он нам сообщил:

— Под создание сквера будет отведена территория от бывшей танцплощадки, которая ранее была полностью демонтирована, до существующего мемориального комплекса. В ходе благоустройства будет обновлен тротуар и ограждение, установлены лавочки, урны. В сквере появится освещение и входная группа. Уже состоялся конкурс и определён подрядчик, с которым заключили контракт.