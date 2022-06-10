5 июня 2022 года по благословению Высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Липецкого и Задонского, в селе Новочеркутино Добринского района состоялось освящение часовни в честь Живоначальной Троицы, построенной в память о находившемся здесь ранее одноименном храме, разрушенном в советское время.

Чин освящения совершил благочинный Добринского церковного округа протоиерей Александр Адоньев. За Богослужением молился настоятель Димитриевского храма села Пушкино Добринского района иерей Андрей Селиверстов.

На освящении присутствовали около ста человек. Среди них: глава Добринского района Александр Николаевич Пасынков; благоустроитель часовни Раиса Михайловна Ванина.

По окончании освящения отец Александр передал собравшимся благословение митрополита Арсения и обратился к ним с пастырским словом, в котором отметил значимость события, свидетельствующего о связи христиан разных времен и их единстве в Господе. Батюшка подчеркнул:

«Святой храм или часовня – это училище благочестия. Здесь совершается общение человека со Христом Спасителем. Здесь постоянно поддерживается благодатная атмосфера, вселяющая в нас радость и надежду, оживотворяющая души, умножающая любовь и мирное состояние духа, не терпящая ничего скверного или нечистого. И нам отрадно наблюдать процесс возрождения духовной жизни, возрождение нравственных подлинных ценностей в этом селе и на территории всего Добринского района».