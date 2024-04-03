В течение недели, с 25 марта по 1 апреля, в Москве, на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, проходили дни Добринского района. На мероприятии побывала солидная делегация из нашего муниципалитета во главе с его руководителем А.Н. Пасынковым.

— Для Добринского района, — сказал на открытии руководитель муниципалитета, — огромная честь участвовать в работе международной выставки. Это поистине историческое событие для нашего края. И нам есть что показать многочисленным посетителям ВДНХ.

Для всех гостей работниками культуры была подготовлена интересная программа, которая включала в себя презентацию по истории Добринского района, его выдающихся достижениях и людях. Отдельно говорилось и о сегодняшнем дне нашего хлебного края.

Сама экспозиция павильона Липецкой области была красочно оформлена добринцами. Особый интерес у гостей вызывал большой хлебный каравай, колосья ячменя и пшеницы. Все это подчеркивало, что Добринский район является флагманом в Липецкой области по сельскохозяйственному производству зерновых, масличных культур, а также сахарной свеклы. Не зря в нашем районе в 2017 году появился Музей хлеба. И именно в Добринском районе расположен один из крупнейших в России и Европе сахарных заводов.

Славится наш район и своей уникальной самобытной культурой. Посетителей встречали ведущие выставки в колоритных русских народных костюмах и с гармошкой в руках, с которыми гости охотно фотографировались на память. В павильоне Липецкой области было несколько зон, где любой желающий (взрослые и дети) мог поучаствовать в различных мастер-классах по лоскутному шитью, изготовлению сувенирных валенок и народной игровой тряпичной куклы-столбушки «Добряночка», росписи керамических заготовок акриловыми красками и многих других.

Гости нашей выставки охотно участвовали в «хлебной викторине». Ее вопросы были самые разнообразные. А за правильные ответы каждый получал мешочек с добринским сахаром в подарочной упаковке, а также сувениры с символикой нашего района.

Во время визита в столицу добринская делегация побывала на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» и возложила цветы в память о жертвах теракта.